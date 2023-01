¿Cómo seguir Universitario vs. César Vallejo EN VIVO ONLINE por la Noche Poeta 2023 HOY?

Universitario vs. César Vallejo EN VIVO se enfrentarán, a partir de las 8.00 p. m., en el estadio Mansiche (Trujillo) por la presentación del club naranja en la Noche Poeta 2023. El duelo no será transmitido por TV, pero puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, con el relato de las mejores jugadas y el marcador actualizado minuto a minuto, así como las alineaciones confirmadas de ambos equipos.

EN VIVO Noche Poeta 2023, Universitario vs. César Vallejo 12:01 MENSAJE DE LA 'U' PREVIO A LA NOCHE POETA El conjunto merengue se pronunció a través de sus redes sociales previo al compromiso ante César Vallejo. 11:41 César Vallejo vs. Universitario: últimos partidos Desde el regreso del cuadro trujillano a Primera División en 2019, ambas escuadras se enfrentaron 7 veces: 3 victorias para la 'U', 3 para Vallejo y un empate. - César Vallejo 0-1 Universitario | Noche Crema en Trujillo | 09.2.2019 - Universitario 0-4 César Valljejo | Liga 1 | 05.5.2019 - César Vallejo 0-0 Universitario | Liga 1 | 20.10.2019 - Universitario 0-2 César Vallejo | Liga 1 | 20.2.2020 - Univeristario 3-0 César Vallejo | Liga 1 | 03.10.2021 - Univeristario 3-0 César Vallejo | Liga 1 | 27.2.2022. - César Vallejo 1-0 Universitario | Liga 1 | 27.7.2022 09:48 ¿QUÉ CANAL TRANSMITIRÁ LA NOCHE POETA 2023? El encuentro César Vallejo vs. Universitario no contará con transmisión en vivo por canales de televisión. La única manera de visualizar este duelo de pretemporada será yendo al estadio Mansiche; así lo confirmó Luis Gálvez, gerente deportivo del club trujillano. 09:06 CÉSAR VALLEJO VS. UNIVERSITARIO: ¿A QUÉ HORA EMPIEZA EL PARTIDO? El enfrentamiento entre César Vallejo vs. Universitario se disputará este 4 de enero en las instalaciones del estadio Mansiche por la Noche Poeta 2023. Conoce el horario según tu zona geográfica: Perú, Colombia, Ecuador: 8.00 p. m. Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m. 08:18 ¿A QUÉ HORA EMPIEZA LA NOCHE POETA 2023? El evento comenzará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) con las presentación de diversos artísticas. Una vez culminado el show, se dará inicio al duelo entre César Vallejo vs. Universitario. FOTO: UCV. 07:43 ¡PARTIDAZO! Bienvendios, amigos de La República, a la cobertura del Universitario vs. César Vallejo por la Noche Poeta 2023. En dicho evento los trujillanos presentarán al plantel que afrontará la presente temporada.