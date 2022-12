¿Quién es Pablo Magnín, el nuevo refuerzo de FBC Melgar?

Pablo Magnín es el jugador argentino de 32 años de edad que fue contratado para reforzar al FBC Melgar. Arribó a la ciudad de Arequipa este 26 de diciembre, día en que el cuadro rojinegro retoma entrenamientos por la tarde, por lo cual es posible que vaya a conocer a sus compañeros.

El delantero nacido en San Jerónimo Norte (Argentina) llega con ritmo futbolístico. Los comentarios son positivos acerca del nuevo jale. Se trataría de un conocido goleador que Melgar logró conseguir para el año 2023. El jugador se formó en Unión de Santa Fe de Argentina y estuvo en equipos como Sarmiento de Junín, Temperley, San Martín de San Juan e Instituto.

Su mejor momento lo ha vivido en el 2021 cuando anotó 33 goles en 79 partidos jugados para el Club Atlético Tigre y, con ese gran aporte de Magnín, el equipo logró volver a primera división.

Durante el 2021, disputó solo como delantero. En tanto, en FBC Melgar seguro se le verá acompañando a Bernardo Cuesta en el ataque. Al parecer, entre Cuesta y Magnín, Pablo Lavallen tendrá dos delanteros de mucho peso para armar a su equipo.

Por otro lado, sería un hombre de fútbol bastante peculiar. Estudia Filosofía a distancia, le gusta pintar y el jazz. No es activo en redes sociales, no le gusta la TV y no observa muchos partidos. Se tatuó la ‘10′ y la firma de Diego Maradona en la pierna derecha.

El exgoleador de Tigre tendrá una segunda experiencia en el exterior, después de San Luis de Chile en 2016. Ahora, buscará ser pieza clave del cuadro dominó en la Liga 1 y en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Finalmente, ya se encuentra listo para conocer al equipo rojinegro que retoma entrenamientos este 26 de diciembre.