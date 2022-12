Alberto Quintero reveló el motivo de su salida de la ‘U’ y arremetió contra los cremas

Universitario viene preparándose de cara a la temporada 2023 para su participación en el plano internacional y local. Los cremas vienen realizando entrenamientos que viene realizando bajo la dirección de Carlos Compagnucci en Campo Marte, pensando en la Liga 1 y la Copa Sudamericana. La escuadra de Ate conoció hace poco que tendrá que enfrentarse a Cienciano en dicho certamen, y al frente tendrán a Alberto Quintero, exjugador merengue que partió a Cusco hace poco.

Como se recuerda, ‘Chiquitín’ dejó el elenco limeño luego de siete años y salió a declarar ante la prensa desde que terminó el campeonato nacional 2022, explicando el motivo de su salida de la ‘U’.

“Los últimos días en Universitario, la verdad que no me encontraba, no me hallaba, estaba haciendo un poco egoísta. Preferí salir bien de la institución, por la puerta de adelante. Estoy muy feliz por lo que hice en Universitario. Ahora vengo a hacerlo acá en Cienciano. A dar lo mejor de mí”, expresó el panameño para las cámaras de Willax.

“Son momentos, son sensaciones que yo sentía que no se me estaban dando el valor que yo me merecía y tomé esa decisión de venir a Cienciano. Estoy muy feliz de estar y representar a esta gran institución”, admitió el futbolista.

Alberto Quintero sobre enfrentar a Universitario en la Sudamericana

Universitario y Cienciano jugarán la fase 1 de la Copa Sudamericana 2023. Alberto Quintero volverá a jugar en el Monumental, se reencontrará con la Trinchera Norte y visualizó como sería el duelo entre cremas y cusqueños.

“Me imagino que va a ser una noche linda porque eso es lo que representa esa hinchada, siempre llena su estadio. Ojalá sea un día lindo y ojalá podamos ganar nosotros”, señaló ‘Chiquitín’.