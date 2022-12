Jefferson Farfán revela que el Schalke lo multó con miles de euros por irse de juerga

Viejas anécdotas. Hace algunos días, Jefferson Farfán confirmó su retiro del fútbol profesional y recibió varias muestras de afecto por parte de los hinchas que no olvidaron su gran trayectoria. Como es conocido, la ‘Foquita’ es uno de los últimos compatriotas que brilló en Europa y una de sus etapas más exitosas tuvo lugar en el Schalke 04 de Alemania.

Al recordar su paso por el conjunto alemán, el exartillero de Alianza Lima y la selección peruana relató un curioso episodio que lo tocó vivir con el entrenador Félix Magath.

“Estaba en Schalke, él (Félix Magath) recién había llegado, me quedé dos días más en Perú y no fui a la pretemporada. Voy para Alemania, mi equipo se estaba yendo a Turquía. Ellos se fueron y yo me quedo porque no había vuelos. Ese día salgo a una fiesta, me toman una foto y Magath se entera”, manifestó en diálogo con el programa “Fútbol en América”.

Schalke 04 fue el club en el que más años jugó Jefferson Farfán. Foto: AFP

Tras lo acontecido, el exdelantero reveló cuál fue la reacción de su entonces estratega y, en un primer momento, no le tomó importancia a la multa y aceptó pagarla. Sin embargo, todo cambió cuando su amigo le tradujo lo que decía el documento.

“Al día siguiente fui y me dijo: ‘Pasas a mi oficina, te voy a poner una multa’. Me da el papel de la multa, yo no le presté mucha atención porque estaba en alemán. Dentro de mí decía: ‘Serán 100 dólares, me lo merezco’. Voy con el papel a mi casa y mi amigo brasileño, que hablaba alemán, me dice: ‘¿Tú viste la multa que te pusieron?’. Y yo le digo: ‘No me importa’... Le digo: ‘¿15.000?’, y él me dice: ‘No, 150.000 euros’. Me puse blanco”, detalló.

En ese momento, se acercó al portero Manuel Neuer —campeón del mundo en Brasil 2014— y le pidió que intervenga. “Fui a hablar con Neuer y le digo: ‘No seas malo, tú eres el capitán’. Él habla con el entrenador y le dice: ‘Tú no te metas’. Agarré y le dije a mi empresario que hable con los dirigentes porque yo no voy a jugar contra el Dortmund”, agregó.

Jefferson Farfán alcanzó 2 veces la semifinal de la Champions League. Foto: Champions League

Si bien el ‘10 de la calle’ afirmó que pagó el monto completo, con la llegada del nuevo técnico pudo recuperar parte del dinero y alcanzó su mejor nivel.