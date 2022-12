Alianza Lima se despide de Paolo Hurtado tras 5 meses y apenas 7 partidos en el club

A través de sus redes sociales, Alianza Lima anunció la salida de Paolo Hurtado para la temporada 2023. De esta manera, el popular ‘Caballito’ no será parte del plantel de Guillermo Salas en búsqueda del tricampeonato. Este generó la sorpresa de muchos hinchas íntimos debido a que el volante nacional tenía contrato vigente hasta finales del 2023. El exintegrante de la selección peruana volvió al cuadro blanquiazul en julio de este año procedente de Unión Española de Chile.

Paolo Hurtado no es más futbolista del club victoriano. Foto: Alianza Lima

Sin embargo, en el club victoriano no puedo consolidarse como titular y no mostró el nivel que se esperaba. En total, el centrocampista solo disputó 111 minutos en siete encuentros del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, en los que no anotó ningún gol ni brindó ninguna asistencia.

Además, en los últimos 11 cotejos del campeonato local, no estuvo convocado en la lista de 18 por decisión técnica. Su último partido con la camiseta aliancista fue en el empate 0-0 contra la Academia Deportiva Cantolao, el 10 de setiembre del 2022.

Alianza Lima fichó a defensor argentino para el 2023

Hace algunas horas, se conoció que Alianza Lima contrató al defensor argentino Santiago García procedente de Unión La Calera de Chile. El zaguero de 34 años será presentado este miércoles 21 de diciembre a las 8.00 a. m.

Por otro lado, la prensa nacional informó que el volante Lucas Menossi finalmente decidió no llegar al cuadro blanquiazul para el 2023, a pesar que tenía un acuerdo de palabra. El motivo de su cambio de parecer tendría que ver con la crisis política y social que atraviesa el Perú.