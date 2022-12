Erick Osores y su crítica a Argentina tras ganar el Mundial: “Le han dado penales hasta por gusto”

La selección argentina se consagró campeón del Mundial Qatar 2022 tras vencer en la definición por penales a Francia en la gran final. En este duelo, Lionel Messi anotó dos goles y fue la gran figura del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Tras este título, durante el programa “Fútbol en América”, el periodista deportivo Erick Osores criticó el hecho de que a la escuadra sudamericana le hayan cobrado tantos penales a favor a lo largo de esta edición de la Copa del Mundo.

“Chicos, la industria quería que Messi sea campeón, tampoco nos hagamos los distraídos, más allá de que todo el mundo quiere, que se lo merezca, es un genio, pero a Argentina le han dado penales hasta por gusto”, indicó.

“Todo lindo, yo aplaudo, me sumo a la fiesta, pero de tonto no me la agarra nadie, ya un penalito acá, un penalito allá, ya tampoco nos hagamos, ¿no? Eso, lo de Di María, no es penal. Sin embargo, eso no quita que Argentina hizo un gran primer tiempo”, agregó el comunicador.

Recordemos que la Albiceleste ha tenido cinco disparos desde los doce pasos, de los cuales Messi anotó cuatro. La ‘Pulga’ solo falló ante Polonia en el duelo por la tercera fecha de la fase grupos de este certamen.

¿Quién fue elegido el mejor jugador del Mundial Qatar 2022?

La FIFA eligió al argentino Lionel Messi como el mejor futbolista de la Copa del Mundo Qatar 2022. El ‘10′ fue el goleador de la Albiceleste en este certamen con siete tantos, solo uno menos que el máximo artillero, el francés Kylian Mbappé.