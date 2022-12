¿Por qué el gol de Messi es legal pese a que hubo invasión de campo de jugadores argentinos?

Antes del tercer gol de la selección argentina, anotado por Lionel Messi, a Francia se pudo ver que varios jugadores invadieron el campo. Esto generó una fuerte polémica en el país europeo, puesto que algunos consideran que el tanto debió ser anulado. Sin embargo, un pequeño detalle en el reglamento, y la jugada del gol, da como válida la anotación. Todo esto sobre las bases de la International Football Association Board (IFAB), que estableció las normas con las que se disputó la Copa del Mundo.

¿Por qué el gol de Messi sí es legal?

El Mundial Qatar 2022 se jugó bajo las reglas de la IFAB y estas explican en el artículo 3.9 “Gol marcado con una persona no autorizada en el terreno de juego” lo siguiente: “Si después de que se marque un gol y se haya reanudado el juego, el árbitro constatara que había una persona no autorizada en el terreno de juego cuando se marcó el gol, este no se podrá anular”.

Esto da a entender que el tanto sí fue bien cobrado, puesto que el juez principal continuó el partido. Asimismo, los suplentes de la Albiceleste no interrumpieron la jugada tal y como lo dice el artículo 3.7 de “Personas no autorizadas en el terreno de juego”: “Si el balón va a entrar en la portería y la interferencia no impide que un jugador del equipo defensor juegue el balón, se concederá gol si el balón entra en la portería (incluso si se produjo un contacto con el balón)”.

¿Cuándo se pudo haber anulado el tanto?

El tanto de Argentina pudo haber sido anulado si el árbitro detenía el juego para verificar si había personas no autorizadas en el terreno de juego.