‘Dibu’ Martínez: ¿quien es su hermano, Alejandro y cuál fue la emotiva promesa que le hizo?

En menos de 5 años, la vida de Emiliano Martínez, más conocido como el ‘Dibu’, cambio radicalmente. El arquero argentino pasó de ser suplente en el Getafe a titular indiscutible en el Aston Villa, salió campeón de la Copa América ante Brasil en el Maracaná, consiguió la Finalissima contra Italia en Wembley y acaba de ganar el Mundial Qatar 2022 con su selección.

El guardameta nacido en Mar del Plata se fue de su país natal a los 16 años para continuar con su formación profesional con el Arsenal, y aunque estuvo lejos de su hogar por mucho tiempo, siempre soñó con defender la camiseta albiceleste. “Necesitaba ayudar a mi familia, por eso tomé muchas determinaciones. Y ahora cuando veo que tengo al pueblo argentino detrás es algo enorme” , dijo Martínez en una entrevista para La Nación.

¿Qué le prometió el ‘Dibu’ Martínez a su hermano?

En el año 2018, Emiliano Martínez y su hermano Alejandro viajaron hasta Rusia para alentar a la selección argentina en el Mundial como simples aficionados. Después de sufrir la eliminación del equipo albiceleste en octavos de final, el ‘Dibu’ le hizo una emotiva promesa a su hermano:

“Voy a hacer que me vean para que me convoquen. Quédete tranquilo, el arquero de la selección en el próximo Mundial voy a ser yo. No puede ser que no esté ahí”, le dijo.

El tiempo hizo su trabajo y una lesión del alemán Bernd Leno le abrió la puerta para destacarse con los Gunners. El Aston Villa puso una montaña de dinero y lo convirtió en el arquero argentino más caro de la historia. Eso lo catapultó al seleccionado nacional, donde tampoco desaprovechó su oportunidad e hizo una gran actuación en la Copa América, asegurándose su convocatoria al Mundial.

Alejandro Martínez también contó esta anécdota a través de su cuenta de Instagram. “Cuatro años atrás en Rusia, juntos, donde dijimos que ibas a atajar. Y acá estamos, yo del mismo lado y vos cumpliendo el sueño en el lugar que te corresponde. ‘Evoluciona tanto que quienes crean saber todo de ti tengan que conocerte de nuevo’. Vamos Argentina”, relató el hermano de ‘Dibu’.

Emiliano Martínez junto a su hermano. Foto: Instagram @alemartinez_1990

¿Quién es Alejandro Martínez y a qué se dedica?

Mientras que su hermano Emiliano Martínez destaca en como arquero de la selección argentina, Alejandro es considerado uno de los principales exponentes de las carreras de autos legales.

El mayor de los Martínez tiene un taller mecánico bastante conocido al que, incluso, han acudido el intendente argentino Guillermo Montenegro y el concejal oficialista Fernando Muro para conversar sobre la implementación del 1/4 milla, las carreras de aceleración de autos que se desarrollan en circuitos bajo especiales condiciones de seguridad.