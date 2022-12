Di María, protagonista de uno de los goles de Argentina, y la vez que ganó junto a su hija su batalla más dura

Ángel Di María, el goleador número 11 de la selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, tiene una historia de superación increíble. Creció en una barrio humilde, en una familia pobre y esforzada, pero llegó a ser titular en el evento futbolístico más importante.

Y si bien muchos pueden pensar que en este Mundial ha tenido su mayor batalla, en realidad, el momento más crítico para Ángel Di María fue la lucha que afrontó junto a su hija cuando esta nació.

¿Qué pasó con la hija de Di María?

La hija de Ángel Di María nació en abril del 2013, un año antes de que el jugador argentino fuera al Mundial Brasil 2014. Mientras el goleador se preparaba para jugar el evento, tuvo que lidiar con noticias menos esperanzadoras porque su hija, Mía Di María, nació prematura con menos de 7 meses.

Los doctores le dijeron que había pocas posibilidades de que su hija sobreviviera. Di María y su esposa Jorgelina Cardoso sufrieron durante dos meses escuchando el mismo diagnóstico, pero eso no detuvo a la pareja. Visitaron todos los días a su hija, quien luchaba por su vida.

Di María celebra con un corazón sus goles. Foto: DSports

“Mía nació con 29 semanas y fue difícil. Uno siempre habla de los bebés prematuros, pero no llega a sentir y a dimensionar lo que le pasa a los papás en ese momento. Estás entre la vida y la muerte, esperando el parte cada día. Me acuerdo que eran al mediodía y era rezar y cruzar los dedos para que digan algo positivo”, relató Jorgelina, esposa del jugador.

“Sinceramente, fue lo más duro que me pasó en la vida. No va a haber seguramente otra cosa que supere ese momento. Fueron momentos más que complicados para mi mujer y para mí, y todo eso nos hizo mucho más fuertes. Mi hija me enseñó que es imposible bajar los brazos, que siempre hay que luchar y que se puede salir adelante”, declaró para Olé Ángel Di María.

Nueve años después, Mía goza de buena salud y estuvo apoyando a su padre en Qatar 2022. ¿Ha sido ella y su familia el amuleto de su padre en este Mundial?