¿Quiénes son las estrellas de la selección argentina que no figuran en el álbum del Mundial?

Argentina logró el sueño dorado. La Albiceleste brindó su mejor performance ante Francia y se coronó como la mejor selección de fútbol del mundo en la final de Qatar 2022, un logro que no alcanzaban desde hace 36 años. No obstante, entre las grandes estrellas de este triunfo existen dos jugadores que no son parte del álbum Panini de este certamen.

Pasaron de la invisibilidad a la ovación de la hinchada. Son héroes inesperados y su participación en el Mundial de Qatar 2022 los coronó como grandes estrellas de la selección argentina. Sin embargo, no comparten páginas con los otros 576 íconos del fútbol que son parte del álbum Panini 2022. ¿A quiénes nos referimos?

En Argentina, el álbum cuesta 750 pesos y el precio de cada sobre es de 150 pesos. Foto: Bolavip

¿Qué jugadores de Argentina aparecen en el álbum del Mundial Qatar 2022 de Panini?

La Albiceleste cuenta con 20 figuritas que son parte del álbum Panini. Los jugadores son los siguientes: ‘Dibu’ Martínez, Franco Armani, Marcos Acuña, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Julián Álvarez, Joaquín Correa, Alejandro Gómez, Nicolás González, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Las grandes figuras sin figuritas: Enzo Fernández y Alexis Mac Allister

1. Enzo Fernández: Con solo 21 años de edad, fue premiado como el mejor jugador más joven del Mundial Qatar 2022 tras una brillante participación con la selección de argentina.

Se formó en las divisiones menores de River Plate, club en el que debutó en el 2019. Fernández pasó de jugar en la Liga de Argentina a ser fichado en Europa, donde jugó para Benfica en la Liga de Portugal, y ahora es parte de los grandes que alzaron la copa de un Mundial.

Ante México, Enzo Fernández sorprendió y clavó un golazo: “el mejor de mi carrera”, señaló. Foto: Reuters/ Enzo Fernández.

En siete encuentros disputados, Fernández fue titular en cinco, tuvo cuatro victorias, dos empates, una derrota, un gol, una asistencia, un gol en propia meta y una tarjeta amarilla.

2. Alexis Mac Allister: A sus 23 años, Alexis Mac Allister sigue la tradición futbolera de su padre, quien fue defensor de Boca y parte de las figuras de la selección que fue incluida en el álbum del Mundial de Estados Unidos 1994.

Actualmente, milita en el Brighton de la Premier League. Además, se convirtió en parte del semillero de grandes estrellas de Qatar 2022 tras ganar la confianza de Scaloni, que vio en él a un mediocampista que tenía la capacidad de aportar goles, pases filtrados e inteligencia al marcar.