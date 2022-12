[DirecTV Sports EN VIVO] ¿A qué hora ver Croacia vs. Marruecos por el tercer lugar de Qatar 2022?

MIRA AQUÍ EN VIVO Croacia vs. Marruecos | Ambos equipos se enfrentarán por el tercer puesto del Mundial Qatar 2022 este sábado 17 de diciembre. El duelo iniciará a las 10.00 a. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Croacia vs. Marruecos: ficha del partido

Tercer lugar - Mundial Qatar 2022 Croacia vs. Marruecos ¿Cuándo juegan? Sábado 17 de diciembre ¿A qué hora? 10.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Internacional Khalifa ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Croacia vs. Marruecos EN VIVO?

En territorio peruano, el partido Croacia vs. Marruecos arranca a las 10.00 a. m.; mientras que en Argentina será a las 4.00 p. m.. Consulta la guía de horarios para otros países.

Argentina: 12.00 p. m.

Costa Rica: 11.00 a. m.

México (centro): 11.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Croacia vs. Marruecos EN VIVO?

Para que no te pierdas la transmisión de Croacia vs. Marruecos por DirecTV Sports ONLINE, sintoniza la señal de DirecTV GO (DGO), servicio de streaming de la cadena DirecTV.

¿Cómo sintoniza Croacia vs. Marruecos por DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Chile: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Colombia: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Ecuador: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Perú: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Uruguay: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Venezuela: canal 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Cómo seguir Croacia vs. Marruecos ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Croacia vs. Marruecos, La República Deportes realizará una transmisión, minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan Croacia vs. Marruecos?

El duelo entre Croacia vs. Marruecos se disputará en el estadio Internacional Jalifa, también escrito estadio Internacional Khalifa, es un estadio multiusos ubicado en la ciudad de Rayán, Catar. Es la sede oficial de la selección de fútbol de Catar.