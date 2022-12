¿Quién es Milagros Llamosas, la viuda de Daniel Peredo que le ganó el juicio a Media Networks?

Tras el lamentable fallecimiento del reconocido comentarista deportivo Daniel Peredo, su esposa Milagros Llamosas se armó de valor y entabló un juicio en contra de la empresa Media Networks Latin América por omitir el pago de sus beneficios laborales, tales como gratificaciones, CTS, utilidades, bonificaciones extraordinarias, entre otros.

Como es sabido, el periodista trabajó por más de 15 años para esta empresa e incluso llegó a ser la imagen de la misma. Sin embargo, Peredo nunca estuvo en planilla, por lo que, cuando falleció, todos los beneficios que debería haber tenido no fueron otorgados.

Frente a esta situación, Milagros Llamosas emprendió una disputa legal que duró varios años, pero de la cual salió victoriosa. Media Networks tuvo que pagarle a ella y su familia una indemnización de más de un millón de soles (S/ 1 536 020,76) por daños y perjuicios en la modalidad de lucro cesante debido a la omisión de pago y contratación del Seguro de Vida Ley.

Tras hacerse pública la decisión de la Corte Superior de Justicia, la empresa dijo, a través de un comunicado, que “lamenta haber llegado a estas instancias”. No obstante, indicó que se mantenía firme en su postura y recalcó que la relación que tuvo con Daniel Peredo fue de prestación de servicios. “No tenía subordinación, no cumplía una jornada laboral ni tenía dedicación ni relación de exclusividad con la empresa”.

¿Quién es Milagros Llamosas?

Llamosas estudió la carrera de Trabajo Social en Pontificia Universidad Católica del Perú. Según la información de su perfil de Linkeding, actualmente se desempeña como especialista en seguridad y salud en Signify.

Milagros Llamosas tuvo dos hijas con Daniel Peredo. Foto: Facebook Milagros Llamosas

Es madre de dos hijas, con las cuales ha venido luchando para que se haga respetar los derechos de su difunto esposo. Milagros estuvo junto con Daniel en todos los momentos de su vida, es por ello que ha sido considerada como un ejemplo de lucha y perseverancia.