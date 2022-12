Lionel Messi alista el adiós

Lionel Messi acaparó las portadas de los principales medios deportivos del mundo tras ser la figura de la clasificación de Argentina a la final de Qatar 2022, donde enfrentará a Francia en busca de su tercera Copa del Mundo.

El periódico español AS tituló “De qué planeta viniste” con la foto de Messi y su abrazo con el cordobés Julián Álvarez en el festejo del tercero gol argentino ante Croacia. En la bajada del título, el medio español destaca que “Messi da un recital, marca un gol y hace la jugada del Mundial para meter a la Argentina en final”.

Los diarios As de España y Crónica de Argentina destacaron el papel de la "Pulga" en el Mundial. Foto: composición LR

En tanto, el diario Corriere dello Sport publica “Un Messi estratosférico regala a la Argentina la final del mundo” y titula “El otro Diego”. Por otro lado, el diario deportivo Marca, de España, publica “Leo, ahí la tenés” y destaca en su bajada: “Apoteósica exhibición de Messi: hace el 1-0 de penal y fabrica el tercero tras una maniobra genial”.

Portadas de la prensa italiana y española sobre la victoria argentina sobre Croacia. Foto: composición LR

Los halagos no cesan para quien, para muchos, es el mejor jugador del planeta en su último mundial. Y es que el rosarino confirmó la noticia. “Sí, seguramente que sí (es mi último partido en un mundial). Son muchos años para el siguiente y no creo que me dé. Y terminar de esta manera es lo máximo. Es algo muy emocionante todo lo que viví en este mundial, lo que vivió la gente, cómo lo está disfrutando la gente en la Argentina”, dijo en diálogo con Olé para luego tener un día libre con la familia.