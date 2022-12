Doña Peta sobre posible fichaje de Paolo Guerrero a Alianza: “No depende de él, solo de la directiva”

Paolo Guerrero volvió a los campos de juego este 2022 con el Avaí de la Serie A de Brasil. Sin embargo, según las últimas informaciones, el atacante nacional no renovaría su contrato con esta escuadra. Por esto, se especula sobre su posible llegada a Alianza Lima para la temporada 2023.

Ante ello, doña Peta, madre del delantero, brindó una entrevista para TV Perú y se refirió a un eventual retorno del ‘Depredador’ al cuadro blanquiazul.

“Eso depende de los directivos. Los hinchas quieren que vuelva. Me encuentro con muchos en la calle y me piden que vuelva o me dicen: ‘Cuándo vuelve’. Yo les digo: ‘Eso no depende de él, solo de la directiva y cómo se mueva’”, manifestó.

Además, analizó la campaña del club íntimo en el 2022, en el que logró el bicampeonato nacional de la Liga 1 Betsson. “Fue una campaña regular de Alianza, no te voy a decir buena. Dios los ha bendecido porque han campeonado”, indicó.

Los números de Paolo Guerrero en el 2022

En la temporada 2022, Paolo Guerrero disputó 427 minutos en 10 encuentros con la camiseta de Avaí FC. El ‘Depredador’ no anotó ningún gol y no brindó ninguna asistencia en esta campaña.

Actualmente, el pase del delantero nacional está valorizado en 200.000 euros, según el portal especializado Transfermarkt. Su contrato con el conjunto brasileño culmina el 31 de diciembre del 2022.