Qatar 2022: Tite quiere seguir bailando

Por: Carlos Salinas, enviado especial

Con la tranquilidad y el aplomo que lo caracteriza, Tite dio conferencia de prensa previo al cotejo con Croacia sin dejar ninguna interrogante suelta. Y es que verlo bailar en el campo junto a sus dirigidos ante Corea del Sur fue un tema que no pudo dejarse de lado.

“Es la cultura brasileña cuando se marca un gol. Y nunca le faltaremos al respeto. Seguiremos haciéndolo a nuestra manera porque no le estamos faltando el respeto a nadie. Jugar así es la identidad del fútbol brasileño. Les damos confianza para que den lo mejor de sí mismos. Es nuestra característica. Bajo tanta presión, hay que tener el valor de jugar así, aunque corras el riesgo de que te critiquen. Y ya lo he experimentado, pero ese es el tipo de fútbol en el que yo creo, aunque haya críticas si no ganas el título. Pero es en lo que creemos”, dijo en primera instancia y siguió con el tema: “Es también para mí una conexión con una generación joven, chicos que hasta podrían ser mis nietos. No es mi perfil aparecer en las fotos, eso es de los deportistas, no del cuerpo técnico. Pero sí quiero participar de la alegría. Pero sé que hay que entrenar más, el cuello está duro...”.

Sobre su rival de turno, apuntó que “destaco la altísima calidad técnica en sus tres volantes; aunque también es un equipo con calidad técnica colectiva, capacidad física y persistencia. Reconocemos las virtudes del rival, pero nos enfocamos en repetir nuestros parones de rendimiento, jugar en la excelencia”, analizó.

Por su parte, Luka Modric, capitán y subcampeón del mundo con Croacia, sabe que enfrentar al ‘Scratch’ es un duelo clave para clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, y tiene claro que dejará de lado la relación de amistad con sus compañeros del club (juega en el Real Madrid junto a Vinicius, Rodrygo o Eder Militao).

“¿Jugar contra compañeros en el Real Madrid? Podemos ser amigos después del partido. Pero mientras cada uno lucha por su país y nosotros haremos todo por ganar. Tengo ganas de jugar contra ellos”, afirmó en rueda de prensa.