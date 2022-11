Qatar 2022: La ‘Tri’ despertó del sueño mundialista

Por: Carlos Salinas, enviado especial

La ‘Tri’ careció de experiencia para obtener por lo menos un empate que lo hiciera alargar el sueño de Qatar. La juventud del equipo de Gustavo Alfaro se mostró temeroso y con pocas ideas ante un Senegal que salió decidió por el triunfo que lo mantenía con vida en la Copa del Mundo. La balanza se inclinó justamente por la determinación y África volverá a los octavos de final después del fiasco del Mundial de Rusia, cuando sus cinco representantes cayeron en la fase de grupos.

Qatar es nueva historia para Senegal, la actual campeona continental, que logró superar la ausencia de Sadio Mané en el torneo por lesión y que por el camino se ha encontrado con la baja de Kouyaté, un centrocampista con amplia experiencia en la Premier League. Con todo, le dio para dejar atrás a Ecuador, a la que le valía el empate para eliminar a los senegaleses, pero cometió un pecado original: salió al campo a especular con el marcador y el cronómetro. Ni le sobró fútbol como para cambiar su destino, ni cuando encontró la fortuna no supo guardarla.

En la primera mitad, Senegal tuvo opciones claras de gol, pero no pudo concretar y Ecuador no reaccionaba. La apertura del marcador llegó poco antes del descanso de tiro penal luego de una falta de Pedro Hincapié sobre Ismaila Sarr. El atacante se encargó de patear la falta y puso el 1-0.

En el segundo tiempo, el equipo sudamericano mejoró y comenzó a llegar al área rival. El empate lo anotó Moisés Caicedo a los 67 minutos, pero la alegría duró poco pues dos minutos después Kalidou Koulibaly volvió a poner en ventaja a los senegaleses.

En los minutos restantes, Ecuador buscó el empate, pero su ataque no tuvo claridad y no logró generar ocasiones de peligro sobre el arco rival. Lamentablemente, la ‘Tri’ no encontró el tanto de la paridad.

Felices. La celebración del plantel de Senegal por la victoria. Foto: difusión

En la cita mundialista, Ecuador tuvo tres partidos diferentes: abrió el Mundial donde derrotó al anfitrión 2-0, un resultado que le ayudó a desprenderse de los nervios del debut de 10 de los 11 jugadores titulares. La Tricolor se despide de Qatar con una sensación agridulce. Se va del Mundial donde dejó huella.

Países Bajos, con 7 puntos, y Senegal con 6 son los clasificados a octavos de final y se medirán con el segundo y primero del Grupo B respectivamente. Ecuador quedó fuera del torneo con 4 unidades y Qatar cerró el grupo sin sumar.

“Un equipo con más futuro que presente”

El técnico Gustavo Alfaro, quien consoló a sus jugadores tras el pitazo final, habló con la prensa. “Fueron detalles. Dolió el segundo gol de Senegal porque el equipo estaba bien en la cancha. Es una generación joven de jugadores, un equipo con más futuro que presente. Ojalá que estas batallas les sirvan el día de mañana”, señaló.