Jeque organiza fiesta sorpresa a hinchas argentinos que conoció recién en Qatar y así termina la velada

Parece casi una mentira, pero no. Algunos hinchas argentinos reaccionaron de forma incrédula cuando se los hicieron saber, ¡un jeque los estaba invitando a una fiesta en la noche! Con algo de sorpresa y cierto temor se lanzaron a la aventura, pues ya habían llegado hasta Qatar y debían correr el riesgo.

Cuando el grupo de fanáticos albicelestes se subió al transporte que les habían encomendado, durante el viaje, que duró alrededor de media hora, el chofer los empezó a preparar para lo que estaba por venir.

¿Cómo fue la invitación del jeque?

El momento tuvo lugar dentro de un bar donde estaban reunidos. Una de las chicas del grupo recibió un mensaje en el cual los invitaban a una fiesta por la noche. El anfitrión de ese evento sería nada más y nada menos que un jeque. En un comienzo no lo tomaron en serio, dudaron, pues creían que se trataba de un broma. Sin embargo, varios apostaron por ir, no había nada que perder. Cuando llegaron y bajaron del transporte que los había llevado se dieron cuenta de que se trataba de algo real.

Una escena del show con espadas que les ofrecieron como agradecimiento. Foto: Infobae.

¿Cómo se desarrolló la fiesta?

Demostrando su amor por Argentina, el jeque preparó un agasajo para los 30 hinchas que habían asistido. Ellos, desde luego, fueron muy cuidadosos, querían mantener las formas y no romper con las costumbres de los anfitriones. “Nos asustamos cuando vimos las espadas y las armas…”, señalaron en diálogo con Infobae. Esto se trataba de un baile en el cual se utilizaban estos implementos.

Asimismo, los invitados extranjeros comentaron que en el barrio donde estuvieron era común que las casas fueran mansiones, enormes, con un amplio salón en la entrada, pues los invitados no pasan a la casa porque es privado para la familia. Es parte de la cultura.

Durante la celebración, el grupo de invitados argentinos se pusieron a cantar ‘vamos, vamos, Argentina’, con todos ellos filmando y saltando, muy impresionados por el despliegue de emoción de los sudamericanos. “Nos pedían por favor que cantáramos canciones, que nos sacáramos fotos con ellos”. Mencionaron que la hospitalidad recibida por parte de los jeques fue increíble, se portaron muy bien y los hicieron sentir como en casa.

Pero la fiesta no culminó ahí, el jeque y sus compañeros de noche tuvieron el gesto de devolver a los argentinos a donde se estaban hospedando sin importar la distancia. Remarcaron también que son personas que no aceptan un no por respuesta, tuvieron la gentileza de llevarlos hasta la puerta de sus habitaciones. Sin duda, una experiencia de película.