El Mundial Qatar 2022 empezó con una inauguración estelar, la cual sirvió como antesala del partido Qatar vs. Ecuador por el grupo A. La selección anfitriona no era favorita, pero sus participaciones en años recientes en torneos como la Copa América 2019 y la Copa Oro 2021, además de ser el campeón de Asia, hacían creer que podría ofrecer un encuentro más parejo ante los ecuatorianos. Este no fue el caso.

El partido inaugural de Qatar 2022 fue un triunfo 0-2 de la ‘Tricolor’ sobre el equipo dirigido por Félix Sánchez Blas. Más allá del resultado, el trámite bajó las expectativas de lo que podría hacer la selección qatarí en sus dos partidos restantes ante Senegal y Países Bajos. En ese sentido, vale recordar cuáles son los otros países anfitriones han quedado eliminados en la primera ronda del Mundial en ediciones anteriores.

Ecuador y Qatar se enfrentaron en la inauguración del Mundial Qatar 2022 en el estadio Al Bayt. Foto: EFE

Mundial Sudáfrica 2010

Curiosamente, el único país anfitrión de la historia de los Mundiales que ha sido eliminado en la primera fase del torneo es Sudáfrica. Los ‘Bafana Bafana’ habían quedado fuera anteriormente en la fase de grupos en Francia 1998 y en Corea – Japón 2002, por lo que en 2010 tenían una nueva oportunidad para hacer historia en su propio Mundial.

Sin embargo, a diferencia de Qatar, Sudáfrica sí mantuvo la racha invicta de los anfitriones en el partido inaugural. El 11 de junio, en Johannesburgo, los locales empataron 1-1 ante México. Se trata de uno de los encuentros más recordados de los Mundiales gracias al golazo de Siphiwe Tshabalala y la posterior celebración con sus compañeros.

Sudáfrica y su triunfo ante el subcampeón Francia

Desafortunadamente, la derrota por 0-3 ante Uruguay prácticamente liquidó las aspiraciones sudafricanas para clasificar a octavos de final. Con la victoria de México sobre Francia por 0-2, el grupo A quedó de la siguiente manera culminada la segunda jornada:

Uruguay (4 puntos – DG +3)

México (4 puntos – DG +2)

Francia (1 punto – DG -2)

Sudáfrica (1 punto – DG -3)

En esta situación, lo más “viable” para Sudáfrica era esperar que Uruguay golee a México. Por su parte, el equipo de Carlos Alberto Parreira tenía que hacer lo propio con Francia, y así poder superar a los mexicanos por diferencia de goles. Con goles de Bongani Khumalo y Katlego Mphela, el anfitrión derrotó y eliminó al vigente subcampeón mundial, aunque no le alcanzó con su DG -2.

Pese a derrotar por 1-2 a Francia, Sudáfrica se convirtió en el primer anfitrión en quedar fuera del un Mundial en la fase de grupos. Foto: FIFA

Los anfitriones que hubiesen quedado fuera con el formato actual

Si bien Sudáfrica es el único caso hasta la fecha, hubo dos anfitriones en la historia de los Mundiales que, bajo los criterios actuales, no hubiesen pasado de la fase de grupos. Vale aclarar que esto es apenas una observación superficial y curiosa, pues hubo otros factores como la cantidad de equipos participantes y el número de partidos jugados que impiden una comparación directa al Mundial Qatar 2022.

En el Mundial Suiza 1954, el anfitrión estuvo en el grupo 4 junto a Inglaterra, Italia y Bélgica. Se trató de un caso muy particular en el que se eligieron a dedo dos cabezas de serie por grupo, las cuales no se enfrentarían entre sí (de igual manera, las que no eran tampoco lo harían). Suiza quedó empatada en puntos con Italia y ganó 4-1 el partido de desempate, pero tenía peor diferencia de gol que su rival.

Finalmente, el Mundial Estados Unidos 1994 tuvo a los locales en el grupo A junto a Rumanía, Suiza y Colombia. En aquel entonces solo participaron 24 selecciones en el torneo, por lo que tenían que avanzar cuatro equipos más como mejores terceros para completar las llaves de octavos de final. Estados Unidos avanzó así con 4 puntos y una diferencia de gol de 0, para luego caer ante Brasil por 1-0.