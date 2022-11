‘Burrito’ Ascoy confesó la extraña anécdota con Reynoso: lo llevó al cuarto del ‘jinete sin cabeza’

Pedro ‘Burrito’ Ascoy fue campeón nacional con Juan Aurich ante Alianza Lima en la temporada 2011. El exjugador tuvo un buen paso en la escuadra chiclayana, en la que fue dirigido por el actual técnico de la selección peruana, Juan Máximo Reynoso. Ascoy contó una anécdota extraña que tuvo con el ‘Cabezón’ en el famoso cuarto del ‘jinete sin cabeza’.

En el 2010 coincidió con el estratega peruano en Aurich y realizó su mejor temporada. “Con Juan Reynoso hice 14 goles y la verdad es que mejoré mucho con él y aprendí mucho, y me fue espectacular”, inició con entusiasmo el ‘Burrito’ en una entrevista con Luis Guadalupe para el programa “La fe del Cuto”.

“Gracias a ese espectacular año fue que recibí una oferta importante del club Sporting Cristal, a donde había llegado el profesor Víctor Rivera. Estaba muy bien con Reynoso, estaba rápido, hacía goles, marcaba, porque sabes que a Juan le gusta el ida y vuelta, yo no lo hacía al ciento por ciento, porque no era mi fuerte”.

En las últimas semanas de la temporada, Juan Reynoso conversó con cada futbolista a solas. Ascoy fue confiado porque había marcado 14 tantos, pero entró al cuarto del ‘jinete sin cabeza’ sin saber qué era. “El profesor Juan Reynoso me felicitaba bastante, me decía lo que había hecho bien, entonces ya en un momento le pregunto: ‘Profe, pero ¿cuál es el tema?’. ‘No estás en los planes’, me dijo. Yo voy a traer jugadores que me hagan el recorrido” .