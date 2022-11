Calcaterra rompe su silencio y revela el motivo por el que no renovó con Sporting Cristal

Hace algunos días, Sporting Cristal anunció la salida de Horacio Calcaterra para la temporada 2023, lo que generó la sorpresa de una gran cantidad de hinchas celestes. Ante ello, el volante brindó una entrevista para “PBO campeonísimo” y reveló los motivos por los que no renovó su contrato.

“Nosotros estuvimos esperando hasta fin de año, siempre tratando de ver la manera para quedarme. Nos juntamos el 9 de noviembre y esa charla no fue muy buena. No salí muy contento”, declaró.

“Yo quería poner un poco de voluntad para poder quedarme y bajar el contrato que yo tenía para tener la tranquilidad con mi familia de quedarnos dos años. Me llaman y me dicen que me daban esos dos años, pero el segundo año tenía que cumplir una serie de objetivos que me habían propuesto ellos. Al no ponernos de acuerdo, preferí dar el paso al costado”, agregó.

Además, el argentino nacionalizado peruano indicó que tiene algunas propuestas de otros equipos, pero que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.

“Sí, tengo algunas propuestas. Ahora, que también supieron que no sigo en Cristal, me han llamado varios equipos. Todavía no tengo nada concreto, pero sí tengo varias opciones. Tengo que decidirlo bien con mi familia”, concluyó.

Sporting Cristal anunció a su nuevo técnico

Este jueves 17 de noviembre, Sporting Cristal presentó oficialmente al brasileño Tiago Nunes como su nuevo entrenador para la Liga 1 y la Copa Libertadores del 2023.

El técnico viene con un importante cartel, en el que destaca el título de la Copa Sudamericana que obtuvo con el Athletico Paranaense en el 2018.