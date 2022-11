‘Oreja’ Flores viaja para encontrarse con su equipo en México tras ‘noche de patas’ en discoteca

De vuelta al trabajo. Edison ‘Oreja’ Flores hizo público, a través de sus redes sociales, que volverá a México para reincorporarse a los entrenamientos con su equipo. Esto luego de que Magaly Medina hiciera públicas las imágenes en las que se ve al seleccionado nacional divirtiéndose en una discoteca en Miraflores.

Edison Flores regresa a México

Mediante su cuenta de Instagram, el ‘Orejitas’ posteó una foto en sus historias en la que se le ve en uno de los asientos del avión. Acompañó la instantánea con una leyenda que decía: “Se acabó”. Sumado a ello, se podía escuchar una canción de Rauw Alejandro en el fondo.

El público se mostró bastante sorprendido después de que Magaly Medina anunciara que tenía un video de Edison Flores en una fiesta, debido a que el jugador y su esposa, Ana Siucho, son una de las parejas más estables de la farándula actualmente.

¿Qué dijo Magaly Medina?

La ‘Urraca’ se refirió a la ‘juerga’ de Flores en Miraflores de la última semana. Si bien la conductora señaló que no se trataba de un ‘ampay’ como tal, no dudó en advertirle a Ana Siucho que no estaba bien que el futbolista saliera a divertirse cuando ella estaba en México.