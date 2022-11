“En Perú el primer partido de fútbol se registró en 1832″, sostiene investigador Sifuentes

1832 fue el año en que, según las investigaciones del periodista Ítalo Sifuentes Alemán, se jugó fútbol por primera vez en nuestra nación.

Aquella vez un equipo conformado por jugadores peruanos se enfrentó a uno integrado por jugadores británicos, quienes fueron los que dieron a conocer este juego en el mundo.

Ese año el partido se disputó en una cancha de Mar Bravo, en el Callao, donde la afición de ambos bandos se congregó y rodeó a los jugadores, dando nacimiento también, asegura Sifuentes, a la primera hinchada peruana.

Ítalo Sifuentes precisa que ingleses, escoceses y galeses se encontraban residiendo en el Callao desde 1820, año en que bloquearon dicho puerto para derrotar a las huestes del virreinato junto con los peruanos y sus aliados de otros países sudamericanos, conducidos por el general José de San Martín.

1832. Perú pionero del fútbol es una obra de más de 170 páginas en que se difunden además otros sucesos desconocidos sobre el origen del fútbol en territorio peruano a principios del siglo XIX.

El autor del libro y el ídolo de Alianza Lima, Teófilo 'El Nene' Cubillas.

El autor recuerda que en Inglaterra, en 1857, se creó el Sheffield Football Club, el club más antiguo del mundo, y apenas dos años después, en 1859, en Perú se fundó el primer equipo deportivo, el Lima Cricket & Football Club.

“En 1863, en Inglaterra, crearon la Asociación Inglesa de Fútbol, la más antigua del mundo, dando nacimiento al fútbol basado en reglamentos modernos. Antes de ello, el fútbol en el mundo se jugaba de manera amateur”, precisa Sifuentes.

Y añade que según los documentos que ha hallado, “se explica que los británicos jugaron fútbol en el Perú a partir de 1821, y que los peruanos empezaron hacerlo en 1832″.

Sifuentes, al mismo tiempo de indicarnos que la FIFA ha decidido incluir en su biblioteca su investigación sobre el origen del fútbol en América, nos da más detalles de su trabajo en la siguiente entrevista.

La mayoría de académicos cifra la llegada del fútbol al Perú en la segunda mitad del siglo XIX, según Basadre el primer partido ocurre en 1892, pero tú planteas en tu libro que el fútbol se da en Perú en 1832 ¿cómo así llegas a esa conclusión?

Esa conclusión, con la que también me sorprendí y enseguida me alegré por su significado para los peruanos, aparece nítidamente detallada en la información que se encuentra en el Lima Cricket Football Club, a cuyo archivo histórico pude acceder luego de varios años en que vengo investigando la creación de la república peruana y sus diversas instituciones, los orígenes de diversas actividades, entre ellos los juegos y deportes, que en el Perú se practican desde tiempos prehispánicos. Para conocer más de la época republicana, acudí a esta institución de fútbol fundada en 1859, la más antigua de América , la segunda más antigua del mundo. La primera de todo el planeta es una institución que fundaron en Inglaterra, el Sheffield Football Club, en 1857. En ese archivo encontré varios documentos reveladores sobre el origen y progreso de los deportes que los británicos trajeron al Perú. Uno de los documentos más importantes fue publicado por este club con ocasión de conmemorar su primer centenario de fundación. Si me permite, voy a leer un párrafo contundente, que figura con el título Football, que textualmente dice: “El fútbol en el Perú data de la guerra de Independencia y floreció en la época dorada del Callao, cuando el puerto era el principal centro de la comunidad británica. Poco a poco Lima empezó a tomar su ritmo, y el primer partido registrado se realizó allí en el año 1832, contra un equipo representativo del Callao”.

Sheffield Football Club, el equipo más antiguo del mundo. La foto data de 1857 y es de los archivos de este legendario club inglés.

¿Cómo surge la investigación y cómo la desarrollaste? ¿cuáles son tus fuentes?

En un libro anterior, Historias ocultas, que publiqué en 2021, consigno un documento virreinal en el que figura la prohibición de jugar la pelota vasca, que trajeron los españoles. El virrey lo prohibió argumentado que generaba vicios y apuestas clandestinas entre los miembros de la élite en el Perú. Había que saber qué había pasado antes y qué pasó después con las actividades deportivas... El resultado de la investigación histórica para este nuevo libro aporta una cronología que va desde que Mayta Cápac y sus primos, en el Coricancha, en Cusco, practicaban un tipo de juego con pelota hecha por los incas, según los escritos de los primeros cronistas, hasta octubre 2022, ya en la era del peruano Juan Reynoso como entrenador de la selección de fútbol. Información desde el siglo XV al siglo XXI, con una diversidad de fuentes oficiales, documentadas.

¿Son décadas y décadas de historia deportiva?

Utilizo para ello una redacción sumamente expositiva. De los 201 años que tenemos como república, en este libro, década por década, se puede conocer qué pasó en los últimos 190 años de historia de los deportes y el fútbol en el Perú. De 1832 a la fecha, en esos 190 años pasaron otros sucesos históricos, desconocidos, que también consigno en mi libro, sucesos del ámbito político, cultura, de las guerras y revoluciones.

La historia de los orígenes del fútbol en el Perú hubiera sido más fácil de describirla si se hubieran podido acceder antes a los archivos del Lima Cricket & Football Club ¿lo cree así?

Todos los investigadores, en sus diversos momentos, tuvieron acceso o intentaron ingresar a la mayor diversidad de archivos públicos y privados. Como resultado, aportaron información valiosa que en su oportunidad difundieron. En la investigación académica siempre se abren nuevas fuentes, en este caso se abrieron los archivos de este club que, en 1898, cuando funcionaba en el campo de Santa Sofía, se consideraban perdidos totalmente luego del incendio que ese año devoró sus instalaciones en ese terreno que hoy es La Victoria… Poco a poco fueron reconstruyendo su archivo, acopiando documentos originales que algunos antiguos socios y sus descendientes guardaban en sus casas, y que fueron entregando a este club, información que ahora todos conocemos, que estaban en inglés, que se ha tenido que traducir... Ha sido un trabajo intenso, laborioso. Ese conocimiento es ahora propiedad de todos los peruanos.

¿Dirías de todas maneras que los orígenes del fútbol en el Perú se dan en el puerto del Callao? ¿Tiene un origen porteño el deporte del balón en nuestro país?

Efectivamente, fue en los campos de Mar Bravo, que en 1832 solo pertenecía a Bellavista , y que actualmente pertenece a las jurisdicciones de La Perla y el Callao. Al respecto, te leo otro párrafo revelador: “A partir de la fecha en que se estableció la Independencia, los marinos ingleses emplearon su licencia en tierra en el puerto del Callao para jugar sus juegos nacionales. Cansados de bares y tragos y de andar sin rumbo fijo por las callejuelas del Callao de los años veinte, empezaron a llevar consigo sus deportes a tierra. En particular, sus balones de fútbol (como eran en esos días). Fundan una gran cantidad de ‘campos’ deportivos, principalmente en las pampas del Mar Bravo que en aquellos días llegaban hasta las puertas del primitivo Callao de la época”.

Una fotografía que se encuentra en el libro de Sifuentes, un seleccionado peruano de 1921 armado para enfrentar a Argentina en el Centenario de la Independencia.

¿Qué otras fechas significativas, trascendentales, has encontrado en tu investigación sobre las etapas fundacionales del fútbol peruano?

En América, el Perú fue primer protagonista y escenario principal del proceso histórico en que el fútbol evolucionó de su etapa incipiente hasta convertirse en deporte rey. En 1832 sucedieron cuatro hechos históricos relacionados al fútbol. Uno: a partir de 1821 empezó a ser jugado en el Callao por equipos conformados solo por británicos en tierras peruanas. Dos: se registró el primer partido de fútbol entre un equipo conformado por peruanos contra otro integrado por británicos, en este un equipo de chalacos. Tres: el primer campo de juego del fútbol en América fue la pampa de Mar Bravo, en el Callao. Cuatro: cada equipo fue apoyado por su respectiva afición, naciendo ese año la primera hinchada peruana de fútbol, que también cumple 190 años.

-¿Estimas que hay mucho más que encontrar en este tema de los orígenes del fútbol en el Perú?

Sí, hay información que tras la guerra con España (1866) y Chile (1879), los británicos retornaron a Europa, o se marcharon a Nueva Zelanda y Australia, y se llevaron sus documentos. Hace unos días, al conocerse de este libro, entramos en contacto con la nieta de uno de los británicos, que en 1896, era jugador del Lima Cricket & Football Club, y que figura en los archivos de un partido en la cancha de Santa Sofía. Me ha enviado una copia de la carta que su abuelo le dirige a la dirigencia de la Liga Peruana de Football, que se fundó en Lima en 1912. Con ello, se abre otra línea de investigación. Por ello, afirmo que hay más información, más detalles. Pero, a diferencia de años anteriores, ahora ya sabemos que los británicos, que jugaban fútbol desde principios del siglo XIX en las localidades portuarias de América, incluso antes de la caída del virreinato español, en Perú lo hicieron desde 1821, el mismo año de la proclamación de la independencia nacional. Y que, en 1832, por primera vez en América, un equipo conformado por británicos tuvo como rival a un equipo conformado por peruanos del Callao. En Argentina, hace unos años realizaron una investigación para conocer en qué año por primera vez un equipo conformado por argentinos se enfrentó a uno de británicos. Encontraron que fue en 1867, en Buenos Aires. Aquí, en el Callao, fue 35 años antes.

¿Podría haber más datos en otros países no solo de América Latina que ayuden a clarificar más ese panorama inicial del fútbol en nuestro territorio?

La investigación aporta también que existió, entre mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX, tres polos de desarrollo del fútbol y otros deportes que llegaron con los británicos. Uno, claro está, Callao (Lima). Y los otros: Paita (Piura), Mollendo (Arequipa). En 1865 en Piura ya existía un club llamado El Porvenir, sus documentos fueron devueltos recientemente por Chile, luego que se lo llevaron tras la Guerra del Pacífico. Está hoy en la Biblioteca Nacional del Perú, incompleto, pero está. Las guerras también tuvieron como objetivo dejar sin memoria documental a los países vencidos, ahora el Perú la está recuperando, y se podrá cada vez conocer más con la participación de más investigadores, de la revisión de documentos en nuevas fuentes.

¿Qué otros hechos planteas en tu libro ‘1832. Perú Pionero del Fútbol’?