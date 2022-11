‘Paco’ Bazán arremete contra Pedro Gallese por pedido sobre Redmayne: Ubícate un poco

Pedro Gallese subió un mensaje a sus redes sociales en el que pidió a los medios de comunicación dejar de “dar noticias” sobre Andrew Redmayne, portero de Australia y artífice de la eliminación de la selección peruana del Mundial Qatar 2022. Ante esto, ‘Paco’ Bazán ‘estalló' por lo dicho y tuvo duras palabras contra el ‘Pulpo’.

“¿Cuál es el chiste?, ¿cuál es la gracia?, ¿por qué le dan vida a este tipo (Andrew Redmayne)? No entiendo la verdad, por qué le dan alas a este tipo. A Pedro Gallese esto le molesta, le duele y reacciona con razón”, inició en su programa “El deportivo”.

No obstante, se mostró inconforme por darle toda la responsabilidad a la prensa deportiva. “Ahora, no entiendo este mensaje, se lo da a los hinchas que fueron a tomarse la foto o se lo da a la prensa. Creo que nos habla a nosotros, a los que hacemos deportes. O sea, ¿a quién le habla? A ver yo le voy a dar clase de este negocio” , expresó.

PUEDES VER: Conoce a todos los convocados de las 32 selecciones para el Mundial Qatar 2022

Bazán arremete contra Gallese