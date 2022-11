Piqué se retira del fútbol: ¿cuándo y dónde será su último partido?

Gerard Piqué, uno de los mejores centrales en la historia del Barcelona y la selección de España, anunció que se retira del futbol tras 19 temporadas jugando de forma profesional. La decisión del defensor de 35 años fue sorpresiva, ya que todavía le quedaba un año y medio de contrato con el cuadro azulgrana, aunque había perdido mucho protagonismo desde la llegada de Xavi Hernández al banquillo culé.

La expareja de Shakira dio a conocer la noticia mediante un video en redes sociales, en el que agradeció a los hinchas blaugranas por todo el apoyo durante sus más de 15 años en la institución.

“Vosotros, culers, me lo habéis dado todo y, ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo y así será”, dijo en el video.

¿Cuándo y dónde será el último partido de Piqué?

En su mensaje de despedida, Piqué afirmó que su último partido será el próximo sábado en el Camp Nou. Este encuentro será el 5 de noviembre, cuando el Barcelona reciba al Almería por la fecha 13 de la Liga Española.

Dicho duelo no será solo una despedida, sino que es muy importante, ya que los catalanes se encuentran peleando el título palmo a palmo con Real Madrid, quienes los superan por un punto, por lo que solo la victoria les permitirá seguirles el paso

¿Cuántos títulos ganó Piqué?

Gerard Piqué ganó 37 títulos a lo largo de su carrera: