[En Vivo] Feyenoord vs. Lazio: ¿cómo ver el partido por la UEFA Europa League 2022-23?

Feyenoord vs. Lazio se enfrentan EN VIVO este jueves 3 de noviembre a las 12.45 a. m. (hora peruana) por la fecha 6 de la fase de grupos de la UEFA Europa League 2022-2023. Este duelo se disputará en el Stadion Feijenoord y será transmitido por la señal de ESPN 2. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Feyenoord vs. Lazio: ficha del partido

Partido Feyenoord vs Lazio ¿Cuándo juegan? Jueves 3 de noviembre ¿A qué hora juegan? 12.45 ¿Qué canal transmite? ESPN 2 y Star Plus ¿Dónde juegan? Stadion Feijenoord

¿A qué hora juegan Feyenoord vs Lazio?

México (centro): 11.45 a. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Perú: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿Qué canal transmite el Feyenoord vs Lazio?

El encuentro entre Feyenoord vs. Lazio será transmitido por la señal de ESPN 2 y Star Plus para todo el territorio sudamericano.

¿Qué canal es ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Feyenoord vs Lazio ONLINE?

Para que no te pierdas el Feyenoord vs Lazio por internet, sintoniza el servicio de streaming Star Plus, que incluye, a través de su señal, los duelos de esta Serie Mundial 2022 televisados por los canales de la cadena ESPN. Si no tienes cómo acceder al mismo, también puedes informarte acerca del juego desde La República Deportes.

¿Dónde juegan Feyenoord vs Lazio?

El partido entre Feyenoord vs Lazio se disputará en el Stadion Feijenoord, ubicado en Países Bajos.