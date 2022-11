Butrón reveló que su hermano, cuando era DT de Stein, sacó a 5 jugadores por arreglar apuestas

La Liga 1 2022 se encuentra en su etapa definitoria, con presencia de Melgar, Sporting Cristal y Alianza Lima que disputan el título nacional. Los demás equipos ya se encuentran de vacaciones a estas alturas del año. Sin embargo, Carlos Stein sigue dando de que hablar por un hecho bochornoso relacionado a apuestas deportivas arregladas con jugadores.

El último martes 1 de noviembre, Brandon Palacios expresó que el presidente del club había echado a 8 futbolistas porque tenía pruebas que habían perjudicado al equipo. “Este es un tema muy delicado porque, supuestamente, están diciendo que hay gente metida en las apuestas. Son personas que conozco, estimo y tengo mucho cariño por ellos, así que no creo que estén en esas cosas, pero el presidente dice que tiene pruebas y que los separaron por algo”, indicó para “Entre Bolas”.

En ese sentido, en el programa “A Presión” de YouTube se tocó el tema de los arreglos de apuestas y Leao Butrón contó lo que pasó cuando su hermano Jahir Butrón fue técnico de Carlos Stein a principios de año.

“No quiero hacer una infidencia de mi hermano, pero hubo un partido en el que sacó a 4 o 5 jugadores y le dijo al presidente: ‘Yo no voy a poner estos futbolistas porque ya sé que esto puede pasar mañana (arreglo de apuestas deportivas), me han dicho desde adentro’. Es un tema complicado que no se puede lanzar y señalar porque no hay pruebas”, puntualizó.

