Leao Butrón ‘dispara’ contra Jean Ferrari: Ataca a Alianza para quedar bien con su hinchada

Jean Ferrari generó polémica tras unas declaraciones en las que justificaba que la estrella 27 no llegaba a Universitario de Deportes porque no tenían la “billetera de Alianza”. Estas palabras no sentaron bien en un sector de la hinchada crema y tampoco en tienda aliancista.

Por ello, Leao Butrón, uno de sus referentes, dio sus impresiones sobre lo dicho por el administrador merengue.

“¿Sabes lo que pasa? Lo voy a decir con mucho respeto, parece que por quedar bien con la hinchada (de la ‘U’) ataca a Alianza, como sea. Pasó en el tema del clásico cuando pidió la suspensión (de Matute), cando dijo que el equipo femenino le iba a ganar al de Alianza. Siempre está comparando”, dijo el exportero de 45 años.

“Ahora compara (lo de la billetera), pero no todo es relacionado a la plata. Hay también un tema de gestión, ahora estuvimos analizando los cinco de la defensa de Alianza y tranquilamente (por cuestiones de dinero) podrían ser de la ‘U’”, agregó.

Ferrari increpa a periodista

Giancarlo Granda, periodista de GolPerú, se pronunció tras las declaraciones de Ferrari sobre el poderío económico de Alianza Lima y comparó a los cremas con Sport Huancayo.

“Sport Huancayo no tiene una billetera ancha e hizo un mejor torneo. Creo que en Universitario, para corregir errores, se debe empezar por analizar lo que se hizo bien y lo que no, para a partir de esa base pensar en el 2023″, expresó el comunicador en Twitter.