¿A qué hora ver Phillies vs. Astros EN VIVO por el Juego 4 de la Serie Mundial MLB 2022?

Philadelphia Phillies vs. Houston Astros EN VIVO se enfrentan en el Citizens Bank Park (Filadelfia), por el Juego 4 de la Serie Mundial MLB 2022. La transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN 2 y ESPN desde las 7.03 p. m. (hora peruana), Fox Sports y Fox Sports Premium a las 6.03 p. m. (hora de México). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE del choque, sintoniza el servicio de streaming Star Plus o infórmate a través de La República Deportes.

Philadelphia Phillies vs. Houston Astros: ficha del partido

Partido Philadelphia Phillies vs. Houston Astros ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 2 de noviembre ¿A qué hora? 6.03 p. m. (México), 7.03 p. m. (Perú) ¿Dónde? Citizens Bank Park ¿En qué canal? ESPN 2

Luego de su categórica victoria en el partido reprogramado por el tercer juego de esta Serie Mundial MLB 2022, los Phillies repetirán localía con la ventaja de ir 2-1 arriba en el marcador. The Fightins ganaron de forma cómoda por 7-0 en el cruce más reciente entre ambos, con anotaciones en la primera, segunda y tercera entrada.

Pese a todo, los pronósticos están divididos, pues ninguna apostadora da como favorita a uno u otro equipo. Un dato estadístico alentador para los campeones de la Liga Nacional es que el elenco que salió victorioso en el Juego 3 ganó la Serie Mundial más del 60% de las veces.

El equipo rojo puede aumentar su ventaja en este cuarto juego. Foto: Philadelphia Phillies

¿A qué hora juegan Philadelphia Phillies vs. Houston Astros?

México (centro): 6.03 p. m.

Colombia: 7.03 p. m.

Ecuador: 7.03 p. m.

Perú: 7.03 p. m.

Bolivia: 8.03 p. m.

Venezuela: 8.03 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.03 p. m.

Argentina: 9.03 p. m.

Brasil: 9.03 p. m.

Chile: 9.03 p. m.

Paraguay: 9.03 p. m.

Uruguay: 9.03 p. m.

España: 1.03 a. m. (jueves 3).

¿Qué canal transmite Philadelphia Phillies vs. Houston Astros?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: ESPN, Fox Sports, Fox Sports Premium

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay; ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Fox, Fox Deportes.

¿Cómo ver Philadelphia Phillies vs. Houston Astros ONLINE?

Si quieres ver el Philadelphia Phillies vs. Houston Astros por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Philadelphia Phillies vs. Houston Astros: pronóstico

Betsson: gana Phillies (1,91), gana Astros (1,91)

Bet365: gana Phillies (1,90), gana Astros (1,90)

1XBet: gana Phillies (2,01), gana Astros (1,94)

Doradobet: gana Phillies (1,95), gana Astros (1,91)

Inkabet: gana Phillies (1,90), gana Astros (1,90).

Últimos partidos Philadelphia Phillies vs. Houston Astros

Philadelphia Phillies 7-0 Houston Astros | 01.11.22

Houston Astros 5-2 Philadelphia Phillies | 29.10.22

Houston Astros 5-6 Philadelphia Phillies | 28.10.22

Houston Astros 3-2 Philadelphia Phillies | 05.10.22

Houston Astros 10-0 Philadelphia Phillies | 04.10.22.

¿Dónde juegan Philadelphia Phillies vs. Houston Astros?

El escenario de este Juego 4 será el Citizens Bank Park, recinto deportivo ubicado en Filadelfia, con capacidad para más de 43.000 espectadores.