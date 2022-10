Martín Távara acepta que agredió a su expareja en audio presentado por la víctima

Martín Távara fue denunciado por violencia física y psicológica por su expareja Angye Zapata. La mujer se presentó en el programa de espectáculos Magaly TV y presentó pruebas (mensajes y audios), en donde el jugador de Sporting Cristal acepta que la violentó en más de una ocasión.

“Hablé con su representante que Távara es una persona alcohólica y ludópata. Él me agradeció y me dijo que se iba a encargar”. También dijo que “habló con Jorge Soto y me dijo que iba a hablar con él. A Martín no le importa su club ni nada”, inició.

Por otro lado, su expareja manifestó que una vez en una discoteca “Martín Távara me sacó a la fuerza porque un chico me estaba mirando. Ahí me violentó y yo estaba ensangrentada en el carro. Él maneja sin brevete. Justo un policía nos detiene y me ve con sangre, el efectivo me preguntó ‘¿qué pasó?’. Él (Távara) dijo que yo había tenido un altercado. El policía le pidió una camiseta”.

Sporting Cristal abre proceso al jugador

La institución rimense se pronunció sobre la denuncia en contra de Martín Távara a través de las redes sociales. “Habiendo tomado conocimiento de lo trascendido y, de acuerdo con nuestra política interna, se ha dado inicio al procedimiento correspondiente, poniéndonos en contacto con el futbolista, así como con su defensa legal, con el objetivo de esclarecer los hechos”, puntualizó.

Comunicado del club celeste sobre Martín Távara. Foto: Sporting Cristal

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).