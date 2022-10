¿Cuándo juegan PSG vs. Maccabi Haifa EN VIVO por la fecha 5 de la Champions League?

PSG vs. Maccabi Haifa EN VIVO se enfrentan este martes 25 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 5 del Grupo H en la Champions League 2022-23. El encuentro se jugará en el estadio Parque de los Príncipes (París), con transmisión vía ESPN y Star Plus (streaming). Para que no te pierdas este y otros partidos de la Liga de Campeones, ingresa a La República Deportes y sigue la cobertura ONLINE con las alineaciones confirmadas, relato minuto a minuto y videos de los goles.

Previa PSG vs. Maccabi Haifa 18:52 Historial entre PSG y Maccabi Haifa 16:53 Entrenamientos del PSG previo al encuentro Con Messi, Mbappé y Neymar, así fueron los entrenamientos del PSG para enfrentar al Haifa. VIDEO: PSG 14:48 ¿Quién es el actual goleador del PSG en Champions? Con cuatro anotaciones, Kylian Mbappé es el máximo artillero del equipo parisino en lo que va de la presente temporada de la Liga de Campeones. 13:53 Revisa cómo va el Grupo H de la Champions League 13:34 ¿Qué canal transmite PSG vs. Maccabi Haifa? El encuentro entre PSG vs. Maccabi Haifa será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus para todo el territorio sudamericano. 13:34 ¿Dónde juegan PSG vs. Maccabi Haifa? El encuentro entre PSG vs. Maccabi Haifa se disputará en el Parque de los Príncipes, ubicado en la ciudad de París, Francia. 13:34 ¿A qué hora juegan PSG vs. Maccabi Haifa? Perú: 2.00 p. m. Colombia: 2.00 p. m. Ecuador: 2.00 p. m. México: 2.00 p. m. Bolivia: 3.00 p. m. Venezuela: 3.00 p. m. Argentina: 4.00 p. m. Brasil: 4.00 p. m. Chile: 4.00 p. m. Paraguay: 4.00 p. m. Uruguay: 4.00 p. m. 13:34 Posible formación del Maccabi Haifa Revisa cómo saldría el equipo israelí: Cohen; Cornud, Goldberg, Batubinsika, Sundgren, Cornud; Lavi, Abu Fani, Chery; Atzili y Pierrot. 13:33 Posible alineación del PSG Así formaría el conjunto parisino: Donnaruma; Achraf, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Vitinha, Fabián, Carlos Soler; Neymar, Mbappé y Messi. 13:14 PSG vs. Maccabi Haifa Muy buenas tardes a todos nuestros queridos lectores de La República. Hoy les traemos la previa del duelo entre PSG y Maccabi Haifa por la fase de grupos de la Champions League.