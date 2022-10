A menos de 30 días del inicio del Mundial Qatar 2022, Pablo Giralt, periodista deportivo del programa “Fútbol total”, conversó con Lionel Messi en la ciudad de París sobre sus sensaciones de cara a la cita mundialista. La selección argentina tiene una larga racha de partidos invictos y es una de las favoritas a quedarse con el título.

La charla entre ambos personajes duró menos de una hora, pero tocaron puntos importantes sobre cómo está la interna de la Albiceleste, las sensaciones y los candidatos a ganar el Copa del Mundo 2022 para Lionel Messi. Tras finalizar la entrevista, el periodista argentino se conmovió por completo y le confesó que siempre soñó con dicho momento (hablar con Messi).

“Lo que te deseo es que seas muy feliz, que te vaya muy bien siempre en la vida. Tengo una profunda admiración por vos y...”, cortó su mensaje. El relator le pidió al camarógrafo que dejara de grabar, pero lo omitieron y se grabó toda la confesión de Pablo Giralt.

El periodista argentino se quebró hasta las lágrimas. “Soy un pibe que soñó toda su vida con hacer esto, pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mis relatos, con mi amor, tu carrera”, puntualizó.