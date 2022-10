¿Qué fue de Gary Lineker, el jugador que defecó en pleno partido de un mundial?

En la historia de los mundiales de fútbol, Gary Lineker tiene un lugar especial. El exdelantero nacido en Leicester, Inglaterra, marcó en su trayectoria 10 goles en las dos Copas del Mundo que jugó con su selección. Pero Lineker no solo es recordado por haber tenido un enorme olfato goleador, sino también porque en el Mundial Italia 1990 defecó en pleno encuentro deportivo.

Si bien a Lineker se le recuerda principalmente por esta singular situación, el exatacante inglés también tuvo una destacada carrera futbolística. Por ejemplo, llegó a jugar en el FC Barcelona de España, así como en el Tottenham Hotspur. En ese sentido, te detallamos qué fue de su vida tras su retiro de las canchas de fútbol.

¿Quién es Gary Lineker, el goleador de los mundiales que defecó en pleno partido de la Copa del Mundo Italia 1990?

Gary Lineker debutó en la segunda división de Inglaterra en 1978 con tan solo 19 años de edad. Su primer club fue el Leicester City, donde jugó hasta 1985. Aquel año, firmó por el Everton y, posteriormente, viajó a España para jugar en el FC Barcelona.

En el club catalán se desempeñó por tres temporadas. Ganó una Copa del Rey en 1988 y una Recopa de Europa en 1989. Luego de esta experiencia, volvió a Inglaterra para defender la camiseta del Tottenham Hotspur. Tras militar en esta equipo, se trasladó a Japón para unirse a las filas del Nagoya Grampus.

Lineker también destacó con su selección nacional. Por ejemplo, en el Mundial México 1986, fue el goleador del torneo al marcar seis goles. Mientras que, en la edición de Italia 1990, anotó en cuatro ocasiones.

La vez que Gary Lineker defecó en pleno partido del Mundial Italia 1990

En la Copa del Mundo Italia 1990, Inglaterra se enfrentó con Irlanda en la fase de grupos el 11 de junio de aquel año. Antes del inicio del partido, el atacante tenía problemas estomacales, pero no había tenido tiempo suficiente para acudir a los servicios higiénicos. El malestar fue mayor durante el partido, ya que, a pesar de que se sentía mal, no podía ir al baño hasta que el árbitro finalice el encuentro.

Fue así que, al barrerse ante un rival, su músculo se relajó a tal punto que defecó. “Tuve la suerte de que había llovido la noche anterior, lo que me permitió hacer algo con eso, pero estaba sucio. Seguro que nunca antes había tenido tanto espacio en un partido”, declaró en su momento el exatacante inglés.

Gary Lineker defecó en el partido en el que Inglaterra jugó contra Irlanda en el Mundial Italia 1990. Foto: captura YouTube/ Lee Phelps

¿Qué fue de Gary Lineker, el goleador inglés que defecó en el Mundial Italia 1990?

Actualmente, Gary Lineker dirige el programa “Match of the Day”, el cual se emite cada semana a través de la señal de BBC One. Además de conducir este espacio televisivo, Lineker es presentador del certamen de TV “Sitting On A Fortune”.

De acuerdo con el medio inglés Mirror, el exdelantero también ha invertido en la empresa de seguros Ticker y dirige la compañía de película Goalhanger Films.