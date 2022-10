¿Alianza Lima le renovará a Jefferson Farfán para el 2023? Esto respondió ‘Tito’ Ordóñez

Alianza Lima derrotó 2-0 a Deportivo Binacional y se ubica en el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. En este duelo, Jefferson Farfán reapareció en los campos de juego luego de varias semanas de ausencia y estuvo a punto de marcar un gol.

Ante ello, ‘Tito’ Ordóñez, delegado del cuadro blanquiazul, brindó una entrevista para el programa “Campeonísimo” y se refirió al futuro del atacante nacional.

“Pienso que este año (es el último) porque tiene una situación muy especial. Él tiene que pensar en la persona, Jefferson Farfán Guadalupe, que pronto cumplirá 40 años y a la rodilla no es justo que la siga exigiendo porque con 40 años es absolutamente joven y tiene que estar entero para su vida”, indicó.

“Sí, me parece que es una situación absolutamente personal, pero no me da la impresión que él quiera continuar por todo lo que le ha pasado este año, el sufrimiento y sacrifico que ha tenido”, agregó.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima se enfrentará a Ayacucho FC por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Este compromiso se disputará este martes 25 de octubre a las 3.00 p. m. en el estadio Ciudad de Cumaná.

El encuentro será transmitido por la señal de GolPerú, canal 14 y 714 de la cadena de cable de Movistar. Además, puedes verlo por internet a través de la plataforma de streaming de Movistar Play.