[En Vivo] Chelsea vs. Manchester United: ¿a qué hora juegan el partido por la Premier League?

Chelsea vs. Manchester United EN VIVO se juega, este sábado 22 de octubre a las 11.30 a. m. (hora peruana), por la fecha 11 de la Premier League 2022-23. El encuentro se disputará en Stamford Bridgde y tendrá transmisión de ESPN y Star Plus. En caso no puedas acceder, La República Deportes tendrá una transmisión ONLINE del cotejo, con el minuto a minuto, las mejores incidencias, los goles y el resumen.

EN VIVO Chelsea vs. Manchester United 20:12 ¡Últimos partidos entre Chelsea y Manchester United! 20:00 ¡Se viene el partido de la jornada! Buenas noches, seguidores de La República Deportes. Bienvenidos a la previa del Chelsea vs. Manchester United por la fecha 11 de la Premier League. Sigue el minuto a minuto de las últimas noticias del encuentro.