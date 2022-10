¿Por qué Alex Valera no es titular indiscutible en Al-Fateh?

Alex Valera es uno de los mejores delanteros peruanos en la actualidad. El atacante de la selección peruana dejó Universitario a mediados del Clausura para reforzar a Al-Fateh de la liga de Arabia Saudita. Valera se sumó al equipo de Christian Cueva tras marcar 12 goles con la ‘U’ y dio su primer gran salto al extranjero apenas dos años después de destacar en Deportivo Llacuabamba.

Al-Fateh no es una de las escuadras que pelean el título de la liga saudí, por lo que muchos hinchas esperaban que Alex Valera se consolide como titular sin mayores inconvenientes. Sin embargo, por antecedentes de la temporada anterior, el hecho de ser el único ‘9′ foráneo del plantel no era garantía de titularidad para el atacante peruano. ¿Cuál es la situación de Valera en su club?

Es importante aclarar que este es un análisis subjetivo del juego y características de Al-Fateh, basado en números y apreciaciones de los partidos del conjunto saudí desde la temporada 2021-22 hasta la llegada de Alex Valera al equipo.

Alex Valera ha jugado 3 partidos como titular en Al-Fateh. Foto: Al-Fateh

¿A quién reemplazó Alex Valera en Al-Fateh?

En la temporada 2021-22, Al-Fateh contaba con siete futbolistas extranjeros: Maksím Kóval, Marwane Saâdane, Gustav Wikheim, Sofiane Bendebka, Mourad Batna, Christian Cueva e Ivan Santini. De todos estos, el único centrodelantero neto era Santini, croata de 33 años, con pasado en la Bundesliga y la Ligue 1. En ese sentido, lo usual hubiese sido que se acomode como titular.

Arabia Saudita es un país en el que, de momento, no son abundantes las opciones para ocupar el puesto de ‘9′. Saleh Al-Shehri, goleador de la selección en las Eliminatorias, es el tercer delantero de Al Hilal por detrás del exfutbolista del Manchester United Odion Ighalo y del argentino Luciano Vietto. En la liga 2022-23, salvo por Al-Batin, todos los planteles cuentan con un referente en ataque del extranjero.

Ivan Santini era suplente de Firas Al-Buraikan en la temporada 2021-22 de Al-Fateh. Foto: Al-Fateh

Ivan Santini solo estuvo una temporada en Al-Fateh y partió al FC Zúrich de Suiza, por lo que, en teoría, Alex Valera llegó para cubrir su puesto. Sin embargo, el caso de este cuadro con los ‘9′ es muy particular a comparación de varios clubes de la liga gracias a los nombres con los que cuenta y su sistema de juego.

La llegada de Firas Al-Buraikan a Al-Fateh

Aquello que marcó un antes y un después en el equipo de Alex Valera fue el fichaje de Firas Al-Buraikan en agosto de 2021. Previo a esto, el goleador y titular indiscutible en el puesto de ‘9′ era Mitchell Te Vrede, holandés nacionalizado surinamés que marcó 27 goles en 53 partidos en dos temporadas. Su partida coincidió con las llegadas de Santini y Al-Buraikan, este último un joven atacante categoría 2000 con paso por selecciones menores de Arabia.

Firas Al-Buraikan es una de las figuras de la selección de Arabia Saudita para el Mundial Qatar 2022. Foto: Al-Fateh

Al-Buraikan sumó muy pocos minutos en Al-Nassr como sub-20, pero era un futbolista con buenas condiciones de artillero moderno. Sus características de juego le permiten salir bien para ambos perfiles y jugar incluso fuera del área. Tanto en Al-Fateh como en Al-Nassr ha fungido también de mediapunta. Su arribo a Al-Fateh le dio regularidad y, con ello, llegaron los goles y su convocatoria a la selección mayor.

De esta forma, Al-Buraikan se convirtió tanto para el belga Yannick Ferrera como para el hoy técnico Giorgios Donis en el artillero principal del club. Santini casi siempre sumó minutos y logró marcar seis goles en 23 apariciones, pero en la mayoría de estas fue suplente. Se dio la excepción a la regla en la que un atacante saudí sentó al extranjero y el fichaje de Valera no era garantía de poder revertirla.

Alex Valera y su competencia en Al-Fateh

Con su gran temporada 2021-22 y un par de goles importantes en las Eliminatorias, Firas Al-Buraikan se convirtió a los 21 años en el delantero promesa de Arabia Saudita. Sin este contexto, era normal que el hincha peruano promedio esperase que Alex Valera no tuviese mucha competencia en el equipo. No obstante, el exartillero de Universitario tiene al frente a la ‘joya’ saudí de cara al Mundial.

A pesar de ello, Valera fue titular en el primer partido de la temporada frente a Al-Taawon. No tuvo mucha participación y fue sustituido a los 67′ por Ayman Al-Khulaif. Estuvo ausente un par de fechas por temas de salud y, posteriormente, inició las acciones en las derrotas frente a Al-Tae y Al-Ittihad. Ante Al-Tae jugó ubicado detrás de Al-Buraikan y tuvo dos situaciones de gol en sus pies.

Ayman Al-Khulaif no es centrodelantero, pero ya ha marcado un gol y también le hace competencia a Alex Valera. Foto: Al-Fateh

Aunque le cedió el puesto en esos partidos, Al-Buraikan dejó a Valera en el banco en las fechas 7 y 8, cotejos en los que Al-Fateh ganó con un tanto suyo. El delantero saudí ya marcó cuatro goles en ocho compromisos —solo completó 90′ en uno—, mientras el peruano no ha podido anotar ni destacar. Incluso, con todo esto, la desventaja de Valera no se limita únicamente a los demás nombres, sino al sistema de juego del equipo.

Ayman Al-Khulaif, quien lo sustituyó en la fecha 1, es naturalmente volante ofensivo. Nunca ha sido titular indiscutible en su carrera, pero Donis lo ha utilizado varias veces como centrodelantero, incluso cuando tuvo a Santini disponible en la temporada pasada. Es un jugador de baja estatura y sin características habituales de ‘9′, pero el sistema de Al-Fateh le permite funcionar en aquella posición.

¿Cómo encaja Alex Valera en el juego de Al-Fateh?

Giorgios Donis suele jugar con un solo punta en un 4-2-3-1. Al-Fateh es un equipo cuyo punto fuerte es su mediocentro ofensivo, puesto que Christian Cueva y Mourad Batna son sus jugadores más peligrosos y desequilibrantes. Nawaf Boushal y Tawfiq Buhamaid, sus dos laterales, suelen destacar más por su juego en ataque que en defensa. El brasileño Petros ocupa el puesto de volante central, pero siempre rompe líneas.

El marroquí Mourad Batna es uno de los mejores jugadores de Al-Fateh. Foto: Al-Fateh

El hecho de que la volante tenga tanto protagonismo se refleja en que las veces que Donis ha jugado —en teoría— con dos delanteros (4-4-2), el puesto de uno de ellos lo ha ocupado un volante. Según los planteamientos del griego desde la temporada pasada, la polifuncionalidad es algo que valora mucho: el propio Cueva, el mencionado Al-Khulaif y hasta Bendebka (medio central) han aparecido como atacantes.

En ese sentido, Alex Valera parte con la desventaja de ser más ‘9′ que Al-Buraikan, ya que el joven saudí, aparte de ya tener las credenciales por la temporada anterior y puesto en la selección, puede ofrecerle más al sistema de Donis. No es coincidencia que Valera haya sido probado como una especie de volante ante Al-Tae frente a la ausencia de Cueva y que luego haya sido sustituido por Al-Khulaif.