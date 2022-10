¿Cómo explicó Nigel De Jong la tremenda patada a Xabi Alonso en Sudáfrica 2010?

Hace 12 años, la selección de fútbol de España ganó su primer título mundial en Sudáfrica 2010. Aquel equipo glorioso, con estrellas como Iniesta, Xavi Hernández, David Villa, Casillas, Puyol, entre otros, venció en la final a una también sólida selección holandesa. Sin embargo, una de las más recordadas postales que dejó ese partido no tuvo que ver precisamente con el juego vistoso.

Minuto 28 del primer tiempo. Xabi Alonso, entonces futbolista del Real Madrid, fue a buscar un balón al centro del campo. Allí se encontró con el mediocampista holandés Nigel De Jong, quien no dudó en levantar la pierna derecha y llevarse de encuentro al español. Lo que vino enseguida fue una de las patadas más recordadas de los últimos mundiales. Años después, De Jong hablaría sobre ese momento en una entrevista.

¿Cómo explicó Nigel De Jong la tremenda patada a Xabi Alonso?

En el año 2018, Nigel De Jong se refirió a la impresionante falta que cometió contra Xabi Alonso en la final de Sudáfrica 2010. Según el holandés, se trató de una acción inesperada para él .

“Estaba en mi punto ciego y no le vi. Solo quería jugar el balón y disputarlo. No esperaba que me echaran porque obviamente fue un desafortunado incidente. Tuve suerte porque el árbitro era inglés y alcé mis manos inmediatamente para que me diera el beneficio de la duda”, declaró para la revista británica FourFourTwo.

Asimismo, De Jong dijo que la acción “tuvo mucha más atención de todos porque sucedió en un Mundial”. Y no descartó que tanto él como el hoy exfutbolista español puedan recordar dicho momento con humor. “Tal vez algún día Xabi y yo nos veamos, nos tomemos una cerveza y nos riamos”, comentó.

¿Qué hace en la actualidad Nigel De Jong?

Pese al paso del tiempo, Nigel De Jong continúa siendo un futbolista en actividad. A sus 37 años, juega en el Al-Shahaniya S. C., un club de Catar. También es un empresario exitoso en el mercado automotriz: es dueño de Continental Cars, un concesionario de carros de alta gama.