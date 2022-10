¿Qué fue de Pedro García, el ‘Romario de los Pobres’ y goleador histórico de la San Martín?

Uno de los equipos que viene luchando por no descender es la Universidad San Martín. En los últimos años, el conjunto de Santa Anita no ha tenido buenas campañas en la Liga 1 y ha terminado en las últimas casillas. Sin embargo, hace poco más de 10 años atrás, los santos eran protagonistas del fútbol peruano, y una de sus figuras, en aquel entonces, era Pedro Alexandro García de la Cruz, más conocido como el ‘Romario de los Andes’.

Si bien el exfutbolista paseó su fútbol por diferentes equipos del torneo peruano, como Alianza Lima y Universitario, consiguió sus mayores logros con la San Martín, elenco con el cual conquistó tres títulos del fútbol peruano.

Pedro García es el máximo goleador de la San Martín con 74 tantos. Foto: difusión

Inicios del ‘Romario de los Pobres’

La carrera del exfutbolista de 48 años inició con en el equipo pisqueño de Unión San Martín en 1992. Con 19 años dio el gran salto al firmar por Alianza Lima, club en el que estuvo por una temporada en la sub-20 (1993). Ante las pocas oportunidades en el equipo íntimo, se mudó al América Cochahuayco (1994), Alcides Vigo (1995) y nuevamente retornó a La Victoria para permanecer durante cinco temporadas (1995-2000).

‘Pedrito’ se mudó a Piura para jugar por el Alianza Atlético y, finalmente, en el 2005, llegó a la Universidad San Martín, club en el que se hizo un nombre y lo conocieron como el ‘Romario de los Pobres’ por su parecido físico con el aludido y su cuota goleadora.

Incluso el mismo delantero contó que, durante un partido ante Gremio por Copa Libertadores, los futbolistas del cuadro brasileño lo compararon con el crack y campeón del mundo con la Canarinha, el mismísimo Romario.

“Te llena que la prensa te compare con tremendo jugador, pero en Brasil me pasó una cosa anecdótica (…). Cuando fuimos con San Martín a jugar con Gremio por Copa Libertadores (2009), al final del partido dos jugadores del Gremio se me acercaron y me felicitaron. Me dijeron: ‘Muito bem Romario dos Pobres’ y me intercambiaron la camiseta”, contó en una entrevista para El Popular.

Pedro García jugó en San Martín de 2005 a 2010. Foto: Libero

Pedro García y San Martín: camino lleno de logros

Con la Universidad San Martín, el exdelantero Pedro García se proclamó tres veces campeón del torneo peruano y fue considerado el mejor futbolista de la temporada en el 2007. Además, es el actual goleador histórico de los santos con 74 anotaciones en seis temporadas.

Durante su estadía en el cuadro de Santa Anita consiguió el bicampeonato del 2007 y 2008 al quedar en primer lugar en el acumulado. Precisamente, en el primero de ellos fue elegido como el mejor jugador del torneo.

Si bien en el 2009 no logró quedarse con el título (Universitario salió campeón), en el 2010 volvió a alzar el trofeo al ganar en la final ante el León de Huánuco por un global de 3-2. En el equipo que consiguió el tercer campeonato, Pedro García compartió vestuario con varios seleccionados peruanos, como Christian Cueva, Pedro Gallese, Christian Ramos y Aldo Corzo.

Sus buenas actuaciones con la San Martín hicieron que Universitario termine fichándolo para la temporada 2011, lo cual puso fin a su estadía en Santa Anita.

Pedro García jugó al lado de Christian Cueva y campeonaron en el 2010.

¿Qué pasó con Pedro García?

Tras una irregular temporada con los cremas, el ‘Romario de los Andes’ se mudó al León de Huánuco (2012), Alfonso Ugarte (2013), Sport Huancayo (2013) y Sport Boys (2014). El cuadro de la Misilera fue el club con el que colgó los chimpunes. Si bien dejó el fútbol de manera profesional, participó en la Super Liga Fútbol 7 con la camiseta de Alianza Lima en el 2016.

A la fecha, se encuentra formando a las futuras promesas del balompié peruano y tiene su academia, que lleva su mismo nombre: Escuela de Fútbol Pedro García.