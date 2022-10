¡Explotó el Camp Nou! Dembele se vistió de ‘9′ y marcó el primero del Barcelona ante Inter

Con gol de Ousmane Dembele, FC Barcelona vence 1-0 al Inter por la cuarta fecha del Grupo C de la Champions League. El delantero francés marcó su primer gol en la presente Liga de Campeones tras un gran asistencia de Sergi Roberto al minuto 39 del primer tiempo.

Durante toda la primera mitad, la escuadra de Xavi tuvo las ocasiones más claras, aunque sin precisión. En esta oportunidad, Raphinha se inventó un gran jugada en el borde del campo, la cual rompió el esquema italiano. El brasileño asistió a Roberto, quien, finalmente, combinó con el francés para la ventaja catalana.

¡Alineación inicial del Barcelona!

Así sale el equipo de Xavi Hernández al decisivo duelo ante Inter: Ter Stegen; Marcos Alonso, Eric, Piqué, Sergi Roberto; Busqets, Pedri, Gavi; Dembélé, Raphinha y Lewandowski.

¡Alineación inicial del Inter!

Este es el equipo de los nerozurros que buscarán el golpe en el Camp Nou: Onana; Dimarco, Bastoni, De Vrij, Skriniar, Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella; Dzeko y Lautaro.

