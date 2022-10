Piqué tuvo desastroso partido ante Inter y le recuerdan lapidaria frase tras el 8-2 ante Bayern

Barcelona empató 3-3 de local ante Inter por la cuarta jornada de la Champions League y complicó sus chances de clasificar a los octavos de final por segundo año consecutivo. Los azulgranas necesitan una serie de resultados para acceder a la siguiente etapa. Quien no estuvo libre de las críticas fue Gerard Piqué: tuvo una mala presentación ante los neroazzurros.

El defensa del conjunto culé fue señalado como el gran responsable del 1-1 del elenco italiano. Barella decretó el empate parcial luego de que el futbolista no lograra realizar la trampa del offside y habilitara al volante del equipo rival.

Tras el final del partido y con la clasificación en peligro para el Barcelona, le recordaron a Piqué la lapidaria frase que dijo en 2020, cuando tuvo una de sus peores actuaciones con la camiseta blaugrana en el 8-2 frente al Bayern Múnich.

“Si me tengo que ir para que venga sangre nueva, me iré. Hemos tocado fondo. No se puede ir por Europa así”, publicó el periodista Miquel Blázquez en sus redes.

Gerard Piqué y la lapidaria frase que dijo después del 8-2 ante Bayern en 2020. Foto: captura Twitter Miquel Blázquez

Gerard Piqué se volvió tendencia tras el Barcelona vs. Inter

El defensa del Barcelona Gerard Piqué fue tendencia en las redes sociales luego del compromiso ante el Inter.

Los hinchas culés y diversos usuarios mencionaron muchas veces el nombre del futbolista. La razón fue por sus errores y el mal partido que tuvo en el Camp Nou. Algunos pidieron su salida.