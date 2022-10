¿Cuándo juegan AC Milan vs. Chelsea por Champions League y a qué hora ver vía ESPN 4?

AC Milan vs. Chelsea EN VIVO se enfrentan este martes 11 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), en el estadio San Siro por la fecha 4 del Grupo E en la UEFA Champions League 2022-23. El encuentro irá por la señal de ESPN 4 y Star Plus (streaming), pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las formaciones iniciales de ambos clubes, así como el marcador actualizado minuto a minuto y videos de los goles.

AC Milan vs. Chelsea: ficha del partido

Partido AC Milan vs. Chelsea ¿Cuándo juegan? Martes 11 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio San Siro ¿En qué canal? ESPN 4

Una lucha encarnizada por el segundo (e incluso el primer lugar) de su grupo en esta Liga de Campeones es la que sostendrán rossoneros y blues por la cuarta jornada en Italia. Ambos llegan con cuatro puntos en la tabla, aunque los ingleses tienen mejor diferencia de gol.

El choque previo en Stamford Bridge terminó con victoria por goleada 3-0 de los londinenses gracias a los tantos de Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang y Reece James. En este duelo no solo está en juego uno de los dos lugares que da cupo a los octavos de final, sino también una eventual clasificación a la Europa League, pues el perdedor podría terminar como nuevo colero.

¿A qué hora juegan AC Milan vs. Chelsea?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite AC Milan vs. Chelsea?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN 4

Brasil: Space

Chile: ESPN

Colombia: ESPN 4

Ecuador: ESPN 4

México: Cinemax

Paraguay: ESPN 4

Perú: ESPN 4

Uruguay: ESPN 4

Venezuela: ESPN 4

Estados Unidos: ViX+.

¿Cómo ver ESPN 4 por internet?

Si no quieres perderte el AC Milan vs. Chelsea por ESPN 4 en internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye todos los duelos televisados por esta cadena deportiva.

¿Qué es ESPN 4?

El canal ESPN 4 es la nueva denominación de la antigua señal de Fox Sports tras la compra de esta cadena por parte de Disney. Además de partidos de fútbol, como el AC Milan vs. Chelsea, transmite deportes como tenis, básquet, béisbol, etc.