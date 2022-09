¿Cuándo juegan Paraguay vs. Marruecos y en qué canal se verá el partido amistoso?

Paraguay vs. Marruecos EN VIVO se enfrentan este martes 27 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 3.00 p. m. (horario paraguayo), en el estadio Benito Villamarín. La transmisión irá por la señal de Tigo Sports, pero también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes que te llevará

Paraguay vs. Marruecos: ficha del partido

Partido Paraguay vs. Marruecos ¿Cuándo juegan? Martes 27 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú), 3.00 p. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estadio Benito Villamarín ¿En qué canal? Tigo Sports

¿A qué hora juega Paraguay vs. Marruecos?

Paraguay: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Continuando con su preparación mundialista para su participación en Qatar 2022, la selección de Marruecos tiene otro choque ante un equipo sudamericano: Paraguay, que bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto busca su segundo triunfo en esta fecha FIFA.

La Albirroja fue una de las pocas escuadras de la región que pudo ganar su primer amistoso. El último viernes, en la lejana Austria, los guaraníes vencieron con lo justo a Emiratos Árabes Unidos con un tardío gol de Fabián Balbuena.

El combinado africano, por su parte, demostró su buen estado de forma actual al derrotar 2-0 a Chile en Barcelona. Un gol de Sofiane Boufal de penal y otro tanto de Abdelhamid Sabiri le dieron la victoria a los marroquíes ante La Roja, que contó con Arturo Vidal, Alexis Sánchez y otras figuras.

Paraguay y Marruecos nunca se habían enfrentado hasta el momento. Contra rivales de África, el elenco paraguayo disputó 10 encuentros, con un saldo de tres partidos ganados, seis empatados y apenas uno perdido.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Marruecos?

En territorio paraguayo, la transmisión por TV del Paraguay vs. Marruecos estará a cargo de Tigo Sports, canal que cuenta con los derechos de la selección paraguaya.

¿Dónde sintonizar Tigo Sports para ver Paraguay vs. Marruecos?

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

¿Cómo ver Paraguay vs. Marruecos ONLINE?

Si no quieres perderte el Paraguay vs. Marruecos por internet, descarga la app Tigo Sports o entra a la página web www.tigosports.com.py e inicia sesión con tú número de cliente para disfrutar de todo el contenido de esta cadena deportiva. En caso no tengas acceso a ninguno de estos servicios, puedes mantenerte al tanto con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Paraguay vs. Marruecos

Fernández; Ramírez, Gómez, Balbuena, Arzamendia; Villasanti, Ortíz, Almirón, Enciso; González y Melgarejo.

Bono; Hakimi, Dari, Saiss, Mazraoui; Harit, Amrabat, Amallah, Ziyech; En-Nesyri y Whalid Cheddira.

¿Dónde juegan Paraguay vs. Marruecos?

El escenario de este compromiso será el estadio Benito Villamarín, recinto deportivo ubicado en la ciudad española de Sevilla, con capacidad para más de 60.000 espectadores.