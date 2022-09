¿Cuándo juegan River Plate vs. Talleres EN VIVO vía Star Plus por la Liga Profesional Argentina?

River Plate vs. Talleres EN VIVO juegan este sábado 24 de septiembre, por la fecha 21 de la Liga Profesional Argentina 2022, en el estadio Más Monumental. El duelo se podrá ver vía streaming por Star Plus desde las 4.00 p. m. de Perú (6.00 p. m. en el horario argentino). Para que no te pierdas este partido, ingresa a la web de La República Deportes y sigue la cobertura ONLINE minuto a minuto, con los onces confirmados, el relato de incidencias y los videos de goles.

River Plate vs. Talleres: ficha del partido

Partido River Plate vs. Talleres ¿Cuándo juegan? Sábado 24 de septiembre ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú), 6.00 p. m. (Argentina) ¿En qué canal? TNT Sports, ESPN ¿Dónde? Estadio Más Monumental

¿A qué hora juegan River Plate vs. Talleres?

Argentina: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite River Plate vs. Talleres?

Argentina: TNT Sports

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Star Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN.

¿Dónde ver River Plate vs. Talleres ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Talleres, sintoniza fuera de Argentina la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye los duelos del fútbol argentino para el resto de Latinoamérica. En caso no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de seguir la cobertura de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar River Plate vs. Talleres vía Star Plus?

Si deseas seguir el River Plate vs. Talleres por Star Plus, ingresa a la página web www.starplus.com con tu cuenta o regístrate ingresando tus datos y seleccionando el plan que más te convenga. Recuerda que en Argentina no podrás ver los partidos de la liga local por esta plataforma.

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver River Plate vs. Talleres?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes

¿Qué partidos además de River Plate vs. Talleres ver por Star Plus?

Además del River Plate vs. Talleres, todos los duelos del fútbol argentino están disponibles en Star Plus para la región latinoamericana. La única excepción es el propio país de Argentina, como pasa con otras ligas en el continente.