¿A qué hora juegan Nacional vs. Rampla Juniors EN VIVO por la Copa AUF Uruguay 2022?

Nacional vs. Rampla Juniors EN VIVO se enfrentan este miércoles 21 de septiembre, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (horario uruguayo), por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay 2022. El duelo se jugará en el Estadio Centenario (Montevideo) con transmisión vía VTV Plus. Para que no te pierdas este y otros partidos, con onces confirmados, marcador actualizado minuto a minuto y resumen, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Nacional vs. Rampla Juniors: ficha del partido

Partido Nacional vs. Rampla Juniors ¿Cuándo juegan? Miércoles 21 de septiembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú), 8.00 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Centenario ¿En qué canal? VTV Plus

El Bolso, nuevamente sin su delantero estrella Luis Suárez, irá por el pase a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay frente al modesto cuadro de segunda división. Ambos clubes presentarían equipos alternativos pensando en sus objetivos principales: mantenerse en la pelea por ganar el Clausura y conseguir el cupo de ascenso, respectivamente.

El conjunto de Pablo Repetto superó con algo de dificultad la ronda previa al vencer por la mínima a Miramar con un gol de Ignacio Ramírez. El Picapedrero, por su parte, se impuso 2-1 a Deportivo Maldonado para ganarse un lugar entre los 16 mejores del certamen.

El Bolso será uno de los primeros equipos en jugar los octavos de final. Foto: Club Nacional

¿A qué hora juegan Nacional vs. Rampla Juniors?

Uruguay: 8.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (jueves 22).

¿Qué canal transmite Nacional vs. Rampla Juniors?

La señal encargada de televisar este Nacional vs. Rampla Juniors para territorio uruguayo será VTV Plus, canal que también cuenta con los derechos del campeonato de Primera División del fútbol charrúa.

¿Cómo ver Nacional vs. Rampla Juniors ONLINE?

Si quieres seguir el Nacional vs. Rampla Juniors por internet, sintoniza la señal de Star Plus (fuera de Uruguay), servicio de streaming que incluye para Latinoamérica los duelos de la Copa AUF Uruguay. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte vía La República Deportes.

Últimos partidos de Nacional vs. Rampla Juniors

Nacional 4-3 Rampla Juniors | 28.11.19

Rampla Juniors 0-3 Nacional | 25.05.19

Nacional 2-1 Rampla Juniors | 28.07.18

Rampla Juniors 0-2 Nacional | 02.06.18

Rampla Juniors 0-3 Nacional | 10.02.18.

¿Dónde juegan Nacional vs. Rampla Juniors?

El escenario de este compromiso será el mítico Estadio Centenario de Montevideo, recinto deportivo ubicado en la capital uruguaya, con capacidad para 60.000 espectadores.