Barcelona SC vs. Emelec: fecha, canal y hora del ‘Clásico del Astillero’ por la LigaPro 2022

¿A qué hora juega Barcelona SC vs. Emelec EN VIVO? Toreros y eléctricos protagonizarán este domingo 18 de septiembre una edición más del ‘Clásico del Astillero’ por la jornada 11 de la fase 2 de la LigaPro 2022. La cita será a las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio George Capwell y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Star Plus . También podrás seguir las incidencias en la web de La República Deportes, así como los resultados de los partidos de hoy.

Barcelona SC vs. Emelec: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Emelec ¿Cuándo juegan? Domingo 18 de septiembre ¿Dónde? Estadio George Capwell ¿A qué hora? 6.00 p. m. ¿En qué canal? Star Plus

En esta oportunidad, Emelec hará de local ante el Barcelona SC con el objetivo de sacar una importante ventaja para acercarse al líder Aucas, pues llegan con 10 puntos ganados de los últimos 15 posibles y se ubican a cinco del primer puesto.

Por otro lado, los toreros tienen un presente diferente. Al haber ganado la fase 1, ya están clasificados para disputar la final, pero buscarán evitar esta serie y llevarse la fase 2 para proclamarse campeón absoluto.

Para lograr eso, deberán ganarle a Emelec para descontar los 6 puntos que tienen por debajo de Aucas y esperar el partido directo entre ambos que se jugará dentro de tres fechas.

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona SC vs. Emelec?

El ‘Clásico del Astillero’ entre Barcelona SC vs. Emelec se llevará a cabo HOY, domingo 18 de septiembre, a las 6.00 p. m. (hora peruana).

Perú, México, Ecuador, Colombia: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 7.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona SC vs. Emelec?

La transmisión del partidazo entre Barcelona SC vs. Emelec estará a cargo de la plataforma de streaming Star Plus.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Emelec ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona SC vs. Emelec por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Emelec?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Emelec, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.