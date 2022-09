[ESPN y Star Plus EN VIVO] ¿A qué hora ver Boca Juniors vs. River Plate por el superclásico?

Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO se enfrentan este domingo 11 de septiembre, en La Bombonera, por la jornada 18 de la Liga Profesional Argentina 2022. El superclásico se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (horario argentino), con transmisión vía ESPN y Star Plus (streaming). Para que no te pierdas el minuto a minuto con la cobertura ONLINE de goles e incidencias en video de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes.

Boca Juniors vs. River Plate: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. River Plate ¿Cuándo juegan? Domingo 11 de septiembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio La Bombonera ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. River Plate?

En Argentina, el clásico Boca Juniors vs. River Plate empezará a las 5.00 p. m. (3.00 p. m. de Perú). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Argentina: 5.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

La rivalidad más importante del fútbol argentino regresa este fin de semana. Boca Juniors, séptimo lugar de la tabla de posiciones con 29 puntos, recibe a River Plate, ubicado en la sexta casilla con el mismo puntaje, pero con mejor diferencia de gol.

El cuadro de Hugo Ibarra viene de vencer en un partido luchado a Colón de Santa Fe por 2-1. Norberto Briasco y Luca Langoni fueron los héroes del club xeneize y podrían alternar como titulares para este superclásico.

El elenco de Marcelo Gallardo, por su parte, le ganó 2-0 a Barracas Central en la fecha previa con anotaciones de Nicolás de la Cruz y Miguel Borja. Para el choque venidero, el uruguayo arrancaría desde el pitazo inicial y el colombiano esperaría una oportunidad desde la banca.

River Plate saldrá con afán de revancha por la derrota 1-0 que Boca Juniors le propinó en el Más Monumental en marzo de este año. Aquella vez, el gol fue marcado por Sebastián Villa, quien estará ausente en esta oportunidad por lesión.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. River Plate?

En la TV argentina, la transmisión del Boca Juniors vs. River Plate irá por los canales TNT Sports y ESPN Premium. En el resto de países de Sudamérica, excepto Brasil, la señal de ESPN será la encargada de televisar el cotejo.

Argentina: TNT Sports, ESPN Premium

Bolivia: ESPN

Brasil: Star Plus

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Star Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TyC Sports Internacional.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. River Plate por ESPN?

En los países donde está habilitada la transmisión por ESPN, estos son los canales que deberás sintonizar para ver el Boca Juniors vs. River Plate según el operador de TV que tengas contratado.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Boca Juniors vs. River Plate ONLINE?

Si quieres seguir el Boca Juniors vs. River Plate por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de La República Deportes desde su página web.

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Boca Juniors vs. River Plate?

Existen varios planes que puedes contratar en Star Plus para disfrutar de contenido como el partido Boca Juniors vs. River Plate:

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes.

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes.

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

Posibles formaciones de Boca Juniors vs. River Plate

Boca Juniors : Agustín Rossi; Luis Advíncula, Jorge Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco.

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Andrés Herrera, Juan Fernando Quintero, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Rodrigo Aliendro; Matías Suárez y Lucas Beltrán.

Últimos clásicos Boca Juniors vs. River Plate

River Plate 0-1 Boca Juniors | 20.03.22

River Plate 2-1 Boca Juniors | 03.10.21

Boca Juniors 0-0 River Plate | 04.08.21

Boca Juniors 1-1 River Plate | 16.06.21

Boca Juniors 1-1 River Plate | 14.03.21.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. River Plate?

El estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, será el escenario que albergará esta edición del superclásico. Este recinto deportivo es propiedad del Club Atlético Boca Juniors, se ubica en el barrio de La Boca, Buenos Aires, y tiene una capacidad para 54.000 espectadores.