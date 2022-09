Liga Profesional de Argentina 2022: revisa la fecha 18 y la tabla de posiciones

Arrancó la fecha 18 de la Liga Profesional de Argentina 2022. Desde el último jueves 8 al domingo 11 de septiembre se llevará a cabo esta jornada que tiene como el plato más atractivo el superclásico argentino entre Boca Juniors vs. River Plate, que se verán las caras en La Bombonera.

Esta nueva jornada empezó con la goleada de Independiente sobre Aldosivi el último jueves. Este viernes se llevaron a cabo otros duelos como los triunfos de Argentinos Juniors ante Rosario Central (2-1) y Unión de Santa Fe contra Sarmiento (1-0). De momento se están jugando los compromisos de Barracas Central vs. Lanús y Patronato vs. Platense.

La fecha la completarán Estudiantes la Plata vs. Racing Club, Tigre vs. Huracán, Central Córdoba vs. Godoy Cruz, San Lorenzo vs. Atlético Tucumán, Banfield vs. Colón, Arsenal vs. Vélez Sarsfield y Newell’s vs. Gimnasia la Plata.

Finalmente, el plato fuerte de la jornada 18 de la Liga Profesional de Argentina 2022 será el Boca Juniors vs. River Plate. El superclásico argentino se llevará a cabo el domingo 11 de septiembre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en La Bombonmera.

Liga Profesional Argentina programación fecha 18

Liga Profesional Argentina tabla de posiciones