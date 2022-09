Periodista ecuatoriano advierte a Melgar sobre el nivel de IDV: “Juega mucho mejor de visitante”

Melgar tiene una dura prueba este miércoles 7 de septiembre ante Independiente del Valle por el partido de vuelta de la semifinales de la Copa Sudamericana. El cuadro rojinegro intentará darle vuelta al 3-0 que recibió en Quito, aunque desde Ecuador dudan de que eso pase.

En la previa del partido en Arequipa, un periodista ecuatoriano señaló que una de las virtudes del cuadro negriazul es el buen juego que muestra fuera de casa, más aún si ha logrado un resultado favorable de local.

“Independiente del Valle juega mucho mejor de visitante. Más aún con espacios, porque Melgar va a salir a buscar y va a quedar expuesto. Ahí, Independiente es muy peligroso con el chileno que juega en la derecha”, manifestó el comunicador norteño.

Asimismo, el panelista comentó que el buen nivel de IDV le permite pelear todas las copas que disputa y recibir buenos premios por ello. “Por ese lado (izquierdo) es donde Independiente del Valle recargó el juego. El entrenador tardó demasiado en ver que el cuadro local estaba invadiendo por ahí. Acá IDV no solo está peleando el torneo local, sino la Copa Ecuador . El dinero que viene recibiendo IDV es increíble”, agregó.

Melgar vs. Independiente del Valle

El choque entre Melgar vs. IDV se realizará este miércoles 7 de septiembre a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. El enfrentamiento se verá por la señal de Star Plus, Directv Sports y DirecTV Go.