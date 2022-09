[GolPerú EN VIVO] Alianza Lima vs. Universitario HOY: sigue la previa del clásico por la Liga 1

Juan Reynoso no estará presente en el clásico

Aunque ya acudió a varios partidos de la Liga 1, el entrenador de la selección peruana no asistirá a Matute para ver el Alianza Lima vs. Universitario al no tener las garantías de seguridad necesarias. En el frontis del estadio, los hinchas colocaron un duro mensaje dirigido al 'Cabezón'. Foto: MetAlianza