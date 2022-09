[En Vivo] GP de Países Bajos 2022: ¿a qué hora inicia la carrera por la fecha 15 de la F1?

GP de Países Bajos 2022 EN VIVO se corre este domingo 4 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana), por la decimoprimera jornada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. La prueba se realizará en el Circuito de Zandvoort y tendrá la transmisión de Star Plus y F1 TV. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

GP Países Bajos 2022: ficha de la carrera

Carrera GP de Países Bajos 2022 Fecha Domingo 4 de septiembre Hora 8.00 p. m. (hora peruana) Canal Star Plus y F1 TV Lugar Circuito de Zandvoort

¿A qué hora es el GP Países Bajos por la Fórmula 1?

En el Perú, la carrera por el GP Países Bajos se correrá este domingo 4 de septiembre a las 8.00 a. m. Revisa el horario según tu región.

Perú: 8.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

Estados Unidos: 8.00 a. m. (ET) / 5.00 a. m. (PT)

México: 8.00 a. m.

Costa Rica: 7.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

Países Bajos: 3.00 p. m.

¿Dónde ver el GP Países Bajos EN VIVO?

En el Perú, la carrera por la jornada 15 del campeonato mundial de la F1 se podrá ver por la señal de Star Plus. Revisa qué compañía televisa la prueba en tu región.

Perú: Star Plus

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Paraguay: Star Plus

España: DAZN.

México: Televisa Deportes

Estados Unidos: ESPN

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus.

¿Cómo ver GP Países Bajos ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de la carrera Gran Premio de Países Bajos 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el GP Países Bajos?

Para acceder a Star Plus y ver el Gran Premio de Países Bajos 2022, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

GP Países Bajos: últimos ganadores

2021: Max Verstappen

1985: Niki Lauda

1984: Alain Prost

1983: René Arnoux

1982: Didier Pironi

¿Dónde corren el GP Países Bajos?

El Circuito de Zandvoort será la pista donde se correrá el GP Países Bajos. Este tiene una dimensión de 4.307 km y la carrera está pactada para 72 vueltas.

Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la F1

Max Verstappen es el líder en solitario del campeonato de Fórmula 1.

Tabla de pilotos tras el GP de Bélgica. Foto: F1/Twitter

Tabla de posiciones del campeonato de equipos de la F1