Los graciosos memes sobre México tras caer por 1-0 ante Paraguay en un amistoso internacional

A poco menos de tres meses de la Copa Mundial de Qatar 2022, la selección mexicana no levanta cabeza durante los amistosos internacionales contra selecciones de Conmebol. Tras caer 3-0 ante Uruguay e igualar 0-0 con Ecuador este año, la escuadra del ‘Tata’ enfrentó a Paraguay, escuadra ante la que cayó por 1-0 en un encuentro de preparación disputado en Estados Unidos.

En este sentido, los usuarios de redes sociales no perdonaron que el Tri se vaya con derrota del Mercedes-Benz Stadium, donde dominaron en las acciones, pero no fueron efectivos de cara al arco protegido por Antony Silva . Derlis González apareció a los 50 minutos del cotejo para anotar el único gol del encuentro tras un rebote en el arco mexicano.

Si bien muchos cibernautas se mostraron muy molestos por el resultado, algunos de ellos vivieron esta situación con humor y compartieron graciosos memes.

Repasa los mejores memes de victoria de Paraguay sobre México. Foto: Twitter

¿Qué dijo el ‘Tata’ tras la caída de México?

El exestratega de la selección albiceleste se mostró triste tras la derrota en Atlanta y señaló que, a pocas semanas del mundial, se siente una persona odiada en el país norteño.

“No solamente el enemigo público, sino el enemigo público número uno. La gente no me conoce, no sabe cómo soy como persona; si supieran como soy realmente, seguro esto no me pasaría. La gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores. El equipo tuvo una fluidez hasta el gol de Paraguay, porque cada vez los jugadores tienen que defender al entrenador y no es bueno, de por sí es difícil ser jugador de selección nacional y ahora tienen que salir a defender al entrenador, no puede ser”, comentó el argentino tras el encuentro.